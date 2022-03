Tras la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters anunció que cancela el tour programado para el 2022

La banda comunicó que se tomarán estos meses para reflexionar y aceptar la pérdida.

La banda de rock Foo Fighters anunció la cancelación de su próxima gira musical, prevista para este año. La decisión se da luego de que el baterista del grupo, Taylor Hawkins, muriera el pasado viernes por causas que aún se desconocen.

Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor de Queen. "Se da a instancias de la sorpresiva pérdida de nuestro hermano", indica un comunicado difundido por la banda.

La misiva agrega que este tiempo será tomado para reflexionar y asimilar la pérdida. Además, agradecieron a los fans por el apoyo que manifestaron al grupo durante estos días.

Hawkins era parte desde 1997 de los Foo Fighters, cuando fue contratado por el cantante principal y antiguo baterista de Nirvana, Dave Grohl, aportando la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to Fly" y "Best of You".

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins", indicó la banda en un comunicado en Twitter.

