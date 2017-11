Un actor mexicano involucra a Kevin Spacey en una nueva denuncia de acoso sexual

El intérprete Robert Cavazos publicó en su perfil en Facebook que sus encuentros con Spacey "estuvieron al filo de poder ser llamados acoso".

Una nueva denuncia de acoso sexual de un actor mexicano contra Kevin Spacey agravó el escándalo que ya provocó la suspensión de la producción de la última temporada de la serie “House of Cards” que protagoniza la estrella estadounidense,

Roberto Cavazos, un intérprete formado en Reino Unido y con experiencia en cine, teatro y televisión según su hoja de vida, dijo el martes en su perfil de Facebook que sus encuentros con Spacey “estuvieron al filo de poder ser llamados acoso”.

“Es más, de haber sido yo una mujer, probablemente no hubiera dudado en identificarlo como tal”, agregó Cavazos, sin precisar la fecha de los hechos.

Spacey, ganador de dos Óscar y célebre por su interpretación del despiadado presidente Francis Underwood en “House of Cards”, fue señalado por el también actor Anthony Rapp de haberlo acosado cuando tenía 14 años hace tres décadas.

La estrella estadounidense se disculpó con Rapp en un mensaje en Twitter por su conducta, recalcando que no recordaba los hechos y en el que aprovechó para declararse homosexual.

Con este marco de acusaciones públicas, la plataforma de streaming Netflix y la productora Media Rights Capital comunicaron el martes su decisión de suspender, “hasta nuevo aviso”, la producción de la sexta temporada de la aclamada serie.

El escándalo que afecta Spacey ocurre cuando más de medio centenar de mujeres han acusado públicamente al productor de Hollywood Harvey Weinstein de haberlas acosado, agredido o violado.

La policía de Beverly Hills anunció la noche del martes que investiga por “múltiples quejas” a Weinstein y al director James Toback, también denunciado por su conducta sexual.

El objetivo de la suspensión de “House of Cards” es “darnos tiempo de revisar la situación actual y abordar cualquier preocupación de nuestro elenco y equipo de producción”, explicaron las productoras en un comunicado.

Netflix aseguró el lunes que la sexta temporada sería la última, pero una fuente cercana a la producción dijo a la AFP que la decisión no estaba relacionada con el escándalo y que se había tomado hacía tiempo.

Spacey, de 58 años, también es productor ejecutivo de esta serie que protagoniza junto a Robin Wright y que ha logrado 46 nominaciones a los Emmy y a los Globos de Oro.

“House of Cards”, adaptación de un drama de la BBC, fue la primera serie original de Netflix, que luego ha producido las exitosas “Stranger Things”, “Orange is the New Black” y “Narcos”.

– “Chiste local” –

Roberto Cavazos explicó que coincidió con Spacey en Londres, cuando éste fue director artístico del Old Vic Theatre entre 2004 y 2015. El mexicano trabajó en la compañía en 2008, 2010 y 2011.

“Somos muchos los que tenemos una ‘historia con Kevin Spacey'”, señaló en Facebook.

“Sólo hacía falta ser un varón menor de 30 para que el señor Spacey se sintiera libre de tocarnos”, agregó. “Era tan común que hasta se volvió un chiste local (de muy mal gusto)”.

En tanto Anthony Rapp, que ahora tiene 46 años, contó en una entrevista publicada el domingo cómo, con 14 años, Spacey se lanzó sobre él en su departamento en Manhattan.

El incidente ocurrió en la habitación del oscarizado actor, donde Rapp, compañero de reparto en Broadway, miraba la televisión.

Spacey apareció “como titubeando” y aparentemente ebrio, lo empujó hacia su cama y se tumbó sobre él. Rapp se refugió en un baño y posteriormente logró escapar.

“Buscaba seducirme”, explicó Rapp al portal de noticias Buzzfeed. “Era consciente de que intentaba llevarme al terreno sexual”.

“Honestamente no me acuerdo de este incidente, que se remontaría a más de 30 años”, respondió Spacey el lunes en Twitter.

Pero “si me comporté como [Rapp] dice, le debo mis disculpas más sinceras por lo que habría sido un comportamiento en estado de ebriedad muy inapropiado y estoy afligido por los resentimientos que dice haber mantenido todos estos años”.

Conocido especialmente por su papel en “Star Trek: Discovery”, Rapp narró el incidente en 2001, pero sin revelar la identidad del agresor. El domingo explicó que el escándalo Weinstein lo animó a dar un paso al frente.

Spacey concluyó sus disculpas con una revelación: “He amado y he tenido encuentros sentimentales con hombres a lo largo de mi vida y en la actualidad he decidido vivir como gay”.

