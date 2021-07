Una artista uruguaya retrató a mujeres destacadas con aguja e hilo

Lucia Franco apuntó a "resignificar el bordado": "Mucho tiempo se asoció con la mujer sumisa, en su casa, y esto es todo lo contrario, gente que en su momento revolucionaron: la primera actriz, la primera ingeniera civil".

Una artista uruguaya resignifica la técnica del bordado. Ella es la ilustradora Lucía Franco que con hilo y aguja hizo los rostros de 11 mujeres uruguayas destacadas para el libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Sus creaciones son parte de 15 libros de literatura infantil y juvenil en varios idiomas y hace pocos años decidió explorar un nuevo formato.

"Estaba bastante aburrida del papel y un día que fui a una mercería compre hilos y cosas y empecé a probar pasar los dibujos a bordado", contó Franco en diálogo con Telemundo.

No le gusta ni tejer ni coser, pero el bordado le abrió un campo de creación sin tanto control como la ilustración. Con la fascinación de hacer los trazos con hilos y agujas en vez de lápiz y papel, Lucía fue aprendiendo a bordar de forma autodidacta.

"No sé mucho de puntos, no me interesa ser una experta en bordado, pero sí me interesa le resultado final: llegar a hacer esa transformación", explicó.

Sus bordados le dieron vida a los rostros de once uruguayas extraordinarias del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Entre otras están Delmira Agustini, Carlota Ferreira, Deborah Rodríguez y Estela Medina.

"Eran todas mujeres importantes cada uno en la suyo. Aparte también resignificar el bordado que se asoció mucho tiempo con la mujer sumisa, en su casa, y esto es todo lo contrario, gente que en su momento revolucionaron: la primera actriz, la primera ingeniera civil", culminó.