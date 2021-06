Uruguay es Música pidió que no vacunados sean parte del “pase responsable” presentando test negativo

El colectivo solicitó la reactivación inmediata del sector.

El colectivo Uruguay Es Música, integrado por decenas de representantes de artistas, gestores de salas y productores, brindó este lunes su primera conferencia de prensa donde pidieron la reapertura inmediata del sector, respetando los aforos y protocolos que se aplicaban en los últimos meses de 2020.

Lea Ben Sasson, productora y una de las voceras del grupo, recordó que el sector tiene “prohibida” su actividad, en el marco de la emergencia sanitaria, y aseguró que “un montón de otras actividades no están prohibidas”.

“Sentimos que es un servicio necesario y que está faltando. Lo está pidiendo el público y los artistas”, dijo.

Ben Sasson hizo un llamado a “despolitizar cualquier gestión entorno a esto”. “No queremos contribuir a esto de grietas que terminan siempre en política. Somos solo trabajadores que nos queremos dedicar a lo que hacemos hace años”, dijo.

A su vez, aseguró que no hay una postura del colectivo con respecto al “pase responsable”, dado que hay “diversidad” de opiniones entre los artistas. En este sentido, aclaró que el colectivo no se hizo presente en la puerta del Sodre el sábado, cuando se llevó adelante el plan piloto del programa.

“Nosotros no vamos a la puerta y no vamos adentro de donde no nos invitan. Nos hubiera encantado participar para entender en qué consisten, cómo se va implementar, porque los que van a llevar a cabo el programa son los productores de espectáculos y los artistas. Estaría bueno ser parte de las propuestas y no enterarse por los medios”, expresó.

Ben Sasson dijo que el diálogo con el gobierno es “muy bueno” y que ha habido “varios encuentros”. Sin embargo, pidió que esas “mesas de trabajo” tengan “ida y vuelta”, y que no solo se informe que es lo que resuelven las autoridades.

Etapas de regreso y propuesta de "pase responsable"

Leandro Quiroga, promotor y productor, tomó la palabra más adelante y planteó la recomendación del colectivo para las autoridades. Son tres etapas y, según indicaron, la intención es que se avance “según la realidad sanitaria”.

“Primero: queremos volver a trabajar, queremos una reactivación ya, con los protocolos que estaban vigentes en diciembre. Somos capaces de volver como lo hicimos desde julio del 2020 a cuando lo prohibieron”, comenzó, y recordó que el aforo era de 30%.

En segundo lugar, la aplicación del “pase responsable”, donde también presentó una “manera posible de aplicación”. La tercera etapa es la “normalización total de la actividad”.

Con respecto al pase responsable, Uruguay Es Música solicitó que se “intente contemplar todas las elecciones personales y las libertades”.

Su propuesta es que puedan ingresar todos los vacunados con dos dosis presentando certificado de vacunación y sin necesidad de hacerse un testeo.

Quiroga incorporó también a los “inmunizados”, en referencia a las personas que ya tuvieron el virus en los últimos meses. Estas personas tampoco deberían realizarse un test previo al show.

Por último, las personas que no se vacunaron ni tuvieron covid deberían realizarse un test en las farmacias con 24 o 48 horas previas al espectáculo. Uruguay Es Música pide que el Estado sea quien cubra los costos de estos test, dado que sería “inviable” para los artistas.