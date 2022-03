Will Smith pidió disculpas tras el cachetazo a Chris Rock en los Oscar: "Mis acciones no indican el hombre que quiero ser"

Smith dijo en redes sociales que es "un trabajo en proceso" y aseguró que reaccionó "emocionalmente" a la broma que hizo Rock sobre la esposa del actor.

Todo se desarrollaba según lo planeado hasta que el humorista Chris Rock subió al escenario para presentar el Oscar al mejor documental. Hizo un par de chistes y después uno sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, quien sufre alopecia.

De repente, Will Smith subió al escenario y le pegó en la cara. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", soltó de vuelta en su asiento. La cadena ABC cortó el sonido.

"El amor te hace hacer locuras", se disculpó Smith, llorando, al recibir el Oscar al mejor actor por "Rey Richard: una familia ganadora". "¿Me perdí algo?", dijo entonces la humorista Amy Schumer, una de las presentadoras de la velada, haciéndose la ingenua, con lo que arrancó las risas del público.

Ahora el actor emitió un comunicado en redes sociales donde se disculpa "públicamente". "Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", aseguró Smith.

Argumentó que "una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente". Luego le habló directamente a Rock y dijo que le gustaría disculparse. "Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no indican el hombre que quiero ser", agregó.

También pidió perdón a los organizadores de la Academia, a los productores y a "todos los que ven alrededor del mundo". "Soy un trabajo en proceso", finalizó.