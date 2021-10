"Yo no instigué la separación. Ese fue nuestro Johnny": McCartney habló del rol de Lennon en el fin de los Beatles

"Era raro porque todos sabíamos que era el fin de los Beatles, pero no podíamos alejarnos así como así", dijo el cantante a la BBC.

Paul McCartney aseguró que la separación de los Beatles fue propiciada por John Lennon. En un episodio aún no estrenado de "This Cultural Life", la serie de la BBC centrada en la icónica banda inglesa, el cantante afirmó: "Yo no instigué la separación. Ese fue nuestro Johnny. Esta era mi banda, este era mi trabajo, esta era mi vida, así que quería que continuara".

Según informó la agencia Reuters, la afirmación fue en respuesta al periodista, que le habló de su decisión de iniciar una carrera solista. McCartney le pidió que se detuviera y explicó su visión sobre el tema, sobre el que ha habido varias versiones y especulaciones.

"No, no, no, John entró a la habitación un día y dijo: 'Dejo los Beatles", aseguró McCartney, y agregó: "Y él dijo: 'Da un poco de miedo, es como un divorcio'. Y luego nosotros tuvimos que juntar los pedazos".

Según McCartney, la banda hubiera seguido junta si Lennon no hubiera dado un paso al costado.

El cantante sostuvo que luego de que Lennon anunciara que se quería separar del grupo, su nuevo representante, Allen Klein, les aconsejó que no revelaran nada acerca de la disolución hasta que él no hubiera terminado de ajustar los detalles.

"Así que por algunos meses tuvimos que simular. Era raro porque todos sabíamos que era el fin de los Beatles, pero no podíamos alejarnos así como así", agregó McCartney, según informó Reuters.

La entrevista completa será emitida por la BBC el 23 de octubre.