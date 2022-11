A horas del debut se viralizó una foto del tobillo de Messi hinchado y el argentino aclaró: "No tengo ningún problema"

"Es mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo", reconoció el rosarino de 35 años.

La selección argentina iniciará su camino en el Mundial de Catar este martes a las 7:00 de la mañana de Uruguay ante Arabia Saudita. Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan como vigentes campeones de América y con un histórico invicto de 36 partidos -a uno del récord de Italia-.

Sin embargo, este lunes se encendieron las alarmas en el país vecino por una imagen difundida por la cadena ESPN en que se ve el tobillo inflamado de Lionel Messi durante el último entrenamiento previo al debut.

Lionel Messi se entrenó con normalidad, pero con el tobillo de esta manera, a un día del debut contra Arabia Saudita en #Qatar2022. 📺 #ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/d33BRA9wFM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2022

Quien se encargó de aclarar la situación y traer tranquilidad fue el propio futbolista. Este mediodía brindó una conferencia de prensa en que aseguró que se siente "muy bien físicamente".

"La verdad que llego en un gran momento, en lo personal y en lo físico. No tengo ningún problema, escuché que se decía que entrené diferenciado. Fue porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro", declaró el rosarino.

Consultado sobre si había hecho una preparación especial para llegar en buena forma al mundial, lo descartó "Es un momento diferente en la temporada, con mucho menos partidos, siempre me sentí bien con la continuidad de los partidos, de jugar, agarré ritmo, me sentí cómodo y es lo que intenté hasta llegar acá al inicio del mundial, pero no hice nada especial: me cuidé y trabajé como lo hice toda mi carrera".

Más adelante, Messi reconoció que "seguramente" será su último Mundial. "Es mi ultima oportunidad de conseguir el gran sueño que tengo", sentenció el rosarino de 35 años.