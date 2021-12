"Admiro a Luis Suárez" dijo Simeone sobre el delantero que se recuperó y estará entre los convocados para el derbi

El entrenador del Atlético de Madrid destacó que el uruguayo festejó los goles de sus compañeros Griezmann y Correa.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este sábado su admiración por su delantero uruguayo Luis Suárez, del que rememoró cómo celebró los dos primeros goles el pasado martes contra el Oporto (1-3), "jugando y habiendo ganado todo lo que ganó" y "habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba".

En el duelo en Do Dragao, decisivo para la clasificación del equipo rojiblanco para los octavos de final de la Liga de Campeones, el atacante uruguayo pidió el cambio en los primeros minutos tras sentir unas molestias musculares. Fue reemplazado en el 13 por Matheus Cunha. Abandonó el terreno lesionado y desolado, casi con lágrimas cuando, frustrado por la dolencia, se lamentó en el banquillo.

"Después del partido hablaba con Luis cuando salió de los estudios que le hicieron que no tenía nada (se descartó una rotura muscular en el aductor) con la alegría que festejó los dos goles de Griezmann y Correa (en Oporto, cuando él ya estaba lesionado en el banquillo)", contó Simeone.

"Se lo dije. Lo admiro, porque 34 años, jugando y habiendo ganado todo lo que ganó, habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba y festejar como festejó esos dos goles habla por sí solo de lo que es Suárez", enfatizó el técnico, que confirmó que el '9' uruguayo estará dentro de la convocatoria para el derbi ante el Real Madrid de este domingo, aunque no ratificó que vaya a ser titular. Parece que no lo será.

¿Quién es mejor para jugar al contragolpe, Suárez o Matheus Cunha? Le preguntaron después a Simeone. "Según quienes comparta su juego a los costados. Si lo comparte con Carrasco y Correa puede ser mejor Suárez. Y si lo comparten Lemar, De Paul y Koke en el medio puede ser Cunha", contestó el entrenador argentino, que podría salir en el Bernabéu sin ninguno de los dos, con Antoine Griezmann como referencia ofensiva y con Correa, Koke, De Paul y Lemar por detrás en el centro del campo.

EFE