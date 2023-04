Agresión de Valverde a Baena: el descargo de Mina Bonino y las declaraciones del presidente de LaLiga que anticipan una sanción

"Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele", lamentó la pareja del futbolista.

La agresión del futbolista Federico Valverde al jugador del Villarreal Álex Baena sigue trayendo cola. Además del respaldo del entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti y de los jugadores, este martes se pronunció el presidente de LaLiga con palabras que no son alentadoras para el uruguayo.

"Es una acción reprobable. Se dice que hay provocación, no esta demostrada, pero si la hubiese sería reprobable pero en notros niveles. No podemos comparar la agresión (con la provocación)", dijo Javier Tebas en rueda de prensa al ser consultado sobre el caso.

El titular de la competición anunció que la Comisión Antiviolencia de LaLiga "ya entró a actuar de oficio" y será "quien deba poner las sanciones correspondientes".

"La provocación en este caso sería un atenuante, pero nunca es la justificación del hecho. Tiene que quedar muy claro. No deja de ser un incidente, una agresión, en los aparcamientos de un estadio de LaLiga", enfatizó.

La provocación que menciona Tebas son las supuestas palabras desagradables de Baena contra Valverde burlándose de los problemas de embarazo que tuvo su pareja.

También se expresó este lunes por la tarde la pareja de Valverde, Mina Bonino, con un nuevo descargo a través de su cuenta de Twitter en el que repasó las peripecias que debió vivir en los últimos meses cuando su embarazo corría riesgo.

"Imaginate que cuando tenes 14 semanas de embarazo te dicen que tu hijo no va a nacer, que viene con una trisomia incompatible con la vida, que podes tomar la opción de interrumpir el embarazo o esperar las pruebas invasivas donde los resultados tardan más de un mes. Imagina que te preparen para explicarte que vas a parir un hijo muerto, que la recuperación es rápida y que en dos o tres meses podes volverlo a intentar. Imagínate que mientras tanto, las redes sociales me dan el pésame porque se rumorea que perdí un embarazo, donde aún ni yo sabía", comenzó su hilo de diez tuits.

La periodista aseguró que palabras como las que se le atribuyen a Baena "duelen más que cualquier golpe" y que no está "preparada para tener que revivir todo esto de nuevo".

"Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien", continuó con su hilo que alcanzó a más de 400.000 visualizaciones.

Bonino aseguró que ni Valverde ni ella incitaron a la violencia y lamentó que Baena haya recibido amenazas.

"Me quiero quedar callada, no quiero darle vueltas al tema, pero por favor. Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. La familia siempre está por delante de todo. Y siempre lo dije, el fútbol es lo menos importante de las cosas más importantes. Nuestra recompensa es que el embarazo siga bien y JAMÁS nos aprovecharíamos de una situación así. Gracias por entender", finalizó.