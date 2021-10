Agüero contó cómo se enteró de la muerte de Maradona y qué hizo cuando supo que Messi se iba del Barcelona 

El jugador del Barcelona tiene un hijo, Benjamín, con Gianinna Maradona, hija del ídolo argentino.

Sergio "Kun" Agüero brindó una entrevista a El País de España en la que dio detalles acerca de cómo se enteró de la muerte de su exsuegro Diego Maradona en noviembre del año pasado y qué hizo cuando supo que su íntimo amigo Lionel Messi dejaba el Barcelona.

Consultado acerca de cómo vivió la muerte de Maradona, Agüero respondió: "Mal, muy mal. ¿Cómo lo podía vivir? Tenía partido de Champions ese día. Cuando me enteré, pensé que era mentira, como tantas otras veces. Pero como veía que cada vez lo decía más gente, le pregunté directamente a la mamá de Benjamín. Me acuerdo hasta lo que le pregunté. '¿Es verdad o no?', le escribí. Me contestó que sí". El jugador del Barcelona tiene un hijo, Benjamín, con Gianinna Maradona, hija del ídolo argentino.

Agüero añadió que le "preocupaba mucho cómo se iba a enterar de la noticia" su hijo."Cuando pudimos hablar, ya lo sabía por un compañero de colegio. Diego y Benja se llevaban muy bien. Diego era un fenómeno con mi hijo. Y Benja lo amaba. Le pedí a mi hermana que lo fuera a buscar al colegio y que lo intentara distraer. Al día siguiente me escribió: 'Papá, quiero ir a verlo'”, recordó.

El jugador dijo que esa idea no le "gustaba" porque temía que "se quedara con un mal recuerdo". Sin embargo, como su hijo quería ir, accedió a que fuera al velatorio masivo que se realizó en la Casa Rosada. "Me dijo que le dio un beso y que se puso a llorar. Yo intentaba contenerme para que mi hijo no me viera mal. Fueron días muy difíciles. Al menos, Benja se pudo despedir de su abuelo", valoró.

El argentino también relató cómo fue la salida de Messi del Barcelona, en agosto de este año. "Fue un momento de shock. Él estaba muy mal. Cuando me enteré no lo podía creer. Ese sábado lo fui a ver a su casa. Y, por mi personalidad, como no lo veía bien, intentaba hacer que se olvidara de lo que había pasado. Veía que estaba medio apagado y lo intentaba distraer. Le contaba de mi equipo de Esports y las cosas que estábamos haciendo", dijo.