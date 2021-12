Agustín Álvarez Martínez: "Estoy contento de darle esta alegría a la gente"

El "Canario" Álvarez Martínez está seguro de que la selección clasificará al mundial porque "el grupo lo va a sacar adelante"

En entrevista con Telemundo, Agustín "Canario" Álvarez Martínez se mostró orgulloso tras salir campeón del Torneo Uruguayo 2021. Afirmó estar "contento de darle la alegría a la gente" y le agradeció a sus compañeros por el partido jugado ante Plaza Colonia.

Sobre su situación actual, en la cual hace varias fechas que no convierte goles, argumentó no la considera como "sequía" dado que ha tenido varias chances de hacer entrar la pelota en los tres palos. "Sé que estoy teniendo chances, alguna en algún momento va a entrar", agregó.

Álvarez Martínez se consagró también como goleador de la Copa Sudamericana, algo que resulta sorprendente porque generalmente los jugadores jóvenes no reciben este galardón. "Por lo que me han dicho en el club, no es muy común que un jugador tan joven sea goleador de una copa internacional", dijo.

Sobre la situación actual de la selección uruguaya, el 9 de Peñarol está confiado en que el grupo celeste clasificará al mundial de Catar. "Por más de que no se hayan dado los últimos resultados, el grupo lo va a sacar adelante y la selección va a clasificar", explicó.

Sobre su futuro profesional, no adelantó si continuará o no en Peñarol dado que se reunirá con su representante para tomar "la mejor decisión".

Finalmente consideró llamativo que Cristián Rodríguez, jugador de Plaza Colonia y exPeñarol, no haya pateado penales en la final. "Es un pateador de penales. Me sorprendió", sostuvo.