Al-Hilal de Arabia Saudita anunció el fichaje de Neymar; el brasileño jugará en el mismo campeonato que Cristiano y Benzema

El brasileño ganó cinco ligas francesas y tres Copas de Francia, aunque no logró llevar al PSG hasta el título en la Champions League.

El club de Arabia Saudita Al-Hilal anunció este martes la firma del delantero brasileño del París SG Neymar, que deja la Ligue 1 francesa después de seis temporadas para convertirse en una de las nuevas estrellas del campeonato saudita junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

"Estoy aquí en Arabia Saudita, soy del Al-Hilal", declaró el brasileño de 31 años en inglés al final de un video subido por su nuevo club en la red social X, antiguamente denominada Twitter.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

pic.twitter.com/q7VUhf0FnQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023