Alonso dio su primera conferencia como DT de Uruguay, adelantó detalles de la lista de reservados y dijo que habló con Tabárez

"Estoy aquí porque particularmente creo en los jugadores actuales" de Uruguay, dijo el técnico.

Diego Alonso brindó este martes su primera conferencia de prensa después de ser designado como técnico de la selección uruguaya de fútbol. "Estoy aquí porque particularmente creo en los jugadores actuales" de Uruguay, dijo el técnico, quien se mostró confiado en que la selección clasifique al próximo mundial. "Lo que necesitamos y buscamos es empujar hacia el mismo lugar y estar centrados en el primer partido contra Paraguay", indicó.

En el Estado Centenario, el entrenador presentó al cuerpo técnico que lo acompañará y agradeció la confianza que depositaron en él los dirigentes del fútbol uruguayo. "Cuando te llama la selección de tu país te moviliza cualquier cosa. Lo primero que se me ocurrió y se me ocurre en este momento es la confianza que tengo en los jugadores. La posición y el puntaje son cosas que en este momento son secundarias", sostuvo.

Ante la pregunta de si estuvo en contacto con Óscar Washington Tabárez, exentrenador de Uruguay, Alonso respondió afirmativamente. "Sí he tenido contacto con él. El 'Maestro' me conoce a mí desde hace mucho tiempo, nacimos en el mismo barrio. Me he puesto en contacto con él", dijo Alonso. "Preferiría mantener la conversación que tuvimos de forma privada", agregó.

El próximo viernes se conocerá la lista de jugadores reservados para los partidos ante Paraguay y Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar. "Con seguridad haya jugadores del medio (local), porque es una fecha especial", dijo Alonso consultado acerca de cómo se conformará este listado.

¿Cómo será la lista del viernes? “Con seguridad haya jugadores del medio”, indicó Diego Alonso, por las fechas especiales que son. Luego incluirá a todos los jugadores, tanto del medio local como internacional pic.twitter.com/6Y1Q5ecBtS — Telemundo (@TelemundoUY) January 4, 2022

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), indicó sentado al lado del entrenador que "han sido semanas complejas", de "decisiones muy duras y difíciles" que se tomaron "en base a fundamentos sólidos". El dirigente de la AUF se mostró confiado en el cuerpo técnico que ahora dirigirá a la selección.

Alonso llegó a Uruguay el pasado sábado, más tarde de lo previsto en primera instancia debido a que contrajo Covid-19 en el extranjero. Esto demoró su arribo al país.