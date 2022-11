Alonso remarcó que su prioridad actual es el debut ante Corea del Sur y dijo que "el estado de los futbolistas uruguayos es excepcional"

“Si hay algo que distingue al futbolista uruguayo es que la selección es prioridad. Y eso nos llena de satisfacción", dijo el DT celeste, y agregó: "Un buen campeonato del Mundo es ganar el primer partido".

En la previa del partido ante Corea del Sur, el DT uruguayo, Diego Alonso, ofreció una conferencia de prensa en Catar para hablar sobre cómo llegar Uruguay, los desafíos del rival y las expectativas para el Mundial.

Consultado sobre cómo llega la selección uruguaya a su debut mundialista, Alonso dijo que “el grupo se encuentra súper bien”. “Con respecto a los jugadores, me he encontrado con un grupo abierto a pleno a nosotros, con mucha ilusión, con muchas ganas, aprendiendo a disfrutar cada uno de los momentos, el poder compartir entre nosotros, el poder entrenar, a disfrutar del sufrimiento de entrenar a tope. Estamos felices de estar con ellos”, afirmó.

Específicamente sobre el estado sanitario de los celestes, el DT señaló que “el estado de los futbolistas es excepcional”. “Se han preparado de forma consciente para este Mundial, para cada uno de los momentos. Y en este momento no tenemos ningún jugador, sin ser Araujo, que viene en evolución constante, que no esté en las mejores condiciones para competir, están todos al 100%”, afirmó.

“Con los delanteros que tenemos, nuestro plan es poder hacerlo muy bien en el primer partido. Nuestro objetivo es el primer partido, y a partir de ese el segundo, y así sucesivamente. El equipo tiene gol y variantes, y no solamente a través de sus delanteros”, agregó. Y al ser consultado sobre el avance sanitario de Ronald Araujo, respondió: “Viene trabajando cada día mejor, viene evolucionando y el cuerpo de él nos dirá el momento en el que pueda estar apto. Viene evolucionando de gran forma y nos sentimos muy contentos con cómo viene”.

Alonso remarcó que la vista uruguaya está puesta ahora en el primer encuentro del Mundial, que se disputará este jueves ante Corea del Sur,

“Un buen campeonato del Mundo es ganar el primer partido. Todo lo que venga después en este momento no me lo planteo. Sabemos a dónde queremos llegar y lo que queremos conseguir, pero lo más importante ahora es el partido de mañana. El camino más corto que tenemos es el día a día y el partido a partido”, dijo Alonso, y sobre Corea del Sur agregó: “Corea del Sur no es solamente Son. Respetamos mucho a Son, pero Corea tiene a otros futbolistas, es un equipo, está muy bien entrenado, con buen entrenador. Tiene un muy buen once y los respetamos a todos. La única ventaja que podemos sacar es en el juego, intentar ser mejores que el rival y aprovecharnos de los jugadores que tenemos, y no de ninguna otra dificultad”.

En tanto, Alonso también reflexionó sobre los jugadores que tiene en su equipo y habló del sentimiento que tiene por ellos y por el grupo que se ha formado.

“Si hay algo que distingue al futbolista uruguayo es que la selección es prioridad. Y eso nos llena de satisfacción. Cada uno de los futbolistas uruguayos cuando toma una decisión, siempre piensa en la selección. Estamos muy contentos con lo que nos encontramos. Lo más importante para nosotros son los jugadores. Y desde ese lugar yo estoy tranquilo. Para mí los futbolistas uruguayos son los mejores del mundo, son los nuestros, los que nos defienden, los que en los momentos difíciles ponen la cara. Me siento feliz de ser el entrenador de la selección. Y esa creo que es el arma más grande que tenemos, el sentimiento del futbolista uruguayo”, dijo, y ahondó: “Mis hijos para mí son los mejores del mundo. Quizás no traen las mejores notas, quizás no son los que mejor se portan, pero nadie los quiere más que yo, porque son los míos. Y con los futbolistas me pasa igual. Son nuestros y por eso los queremos, respetamos y admiramos. Porque son los míos. Por eso son los mejores del mundo. No desde la arrogancia, es un sentimiento desde la humildad”.

Consultado sobre si ya tiene el equipo que disputará el partido ante Corea del Sur, Alonso dijo que los primeros en enterarse serán los futbolistas uruguayos, y que todavía lo está definiendo.

“Los futbolistas siempre son los primeros en enterarse del equipo. Lo voy a dar el día del partido, en la charla previa antes de salir del hotel los jugadores saben quiénes van a jugar. En mi cabeza lo tengo. Nos queda todavía un entrenamiento para poder definir. Los observamos en cada uno de los entrenamientos que tenemos, quiénes son los que están mejor, cómo están y qué sienten. Tengo una idea, un esquema, seguramente lo definiremos entre el entrenamiento de hoy y mañana”, agregó.