Árbitro fue agredido por un jugador en el fútbol de Colonia: "Me pegó de atrás y de cobarde"

El agresor es hermano del jugador al que el juez expulsó por un codazo durante el partido.

Este domingo en un partido de la Liga Mayor de Colonia el árbitro Luis Fabregat fue agredido por un futbolista y el partido debió suspenderse.

El encuentro se jugó en Tarariras. Allí, Pompeya de dicha ciudad y Nacional de Cardona jugaban el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor. Cuando el partido iba 2 a 1 en favor de Nacional se originó la situación.

"Era un partido normal. Se estaba por reanudar el juego y veo que el número 21 de Pompeya le pegó un codazo a un rival y ahí lo expulso. El que me agredió fue el número 8 que resultó ser hermano del jugador que expulsé", comentó Fabregat en diálogo con Telemundo.

A su vez, sostuvo que nunca esperó esa reacción. "A esos dos equipos ya los había arbitrado en varios partidos y no había tenido problema ninguno", agregó.

"Cuando me agredió fueron a auxiliarme tanto sus compañeros como los rivales. Me levanté y no me dejaron reaccionar para defenderme. Lo primero que pregunté fue 'quién fue' y después los mismos compañeros dijeron que había sido el número 8, hermano del 21", expresó.

"Nunca esperé que tome esa medida, me pegó de atrás y de cobarde. Capaz si me pega de adelante me la aguanto o lo puedo esquivar", añadió.

Fabregat contó que esa situación ahora lo impide trabajar. "Soy funcionario de una cuadrilla de OSE, voy a estar varios días sin trabajar", indicó.

"Lo que más duele es el daño que le hacen a mi familia. A mí no porque me la banco, esto lo hago porque me gusta y por vocación. No me van a sacar así no más de la cancha, estoy dispuesto a volver. Yo digo que me van a sacar muerto de la cancha del futbol porque nací para ser árbitro", concluyó.