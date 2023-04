Arias pidió disculpas a Espinel por sus declaraciones luego de Cerro Largo Vs. Peñarol: "Mi inteligencia estaba en cero"

"En mi respuesta a una pregunta sobre el análisis del partido elegí muy mal las palabras", reconoció el entrenador aurinegro.

El director técnico de Peñarol, Alfredo Arias, le pidió disculpas públicas a su colega de Cerro Largo, Eduardo Espinel, luego de sus declaraciones al finalizar el partido del domingo pasado que terminó en empate en el estadio Ubilla de Melo.

"Un equipo quiso jugar, el otro no. El juego de no jugar siempre es más fácil. Estoy muy caliente mejor me callo la boca", dijo Arias a Tenfield cuando terminó el partido.

Espinel le respondió en DirecTV: "Fueron palabras desafortunadas. Éticamente no corresponde, respeto a todos y exijo respeto. Me puso muy triste, porque toca a un cuerpo técnico, capaz que no estamos a la altura del cuerpo técnico de Peñarol, nos faltará mucho, pero intentamos crecer todos los días y esto toca a los jugadores de Cerro Largo. No sé cómo se juega al fútbol, tal vez hay una manera sola y no lo sabíamos".

Además, el defensor Rafael García dijo en Radio Fénix que las palabras de Arias eran de una persona "maleducada".

Este miércoles, antes de comenzar a responder las preguntas de los periodistas, Arias realizó una declaración con autocrítica: "En mi respuesta a una pregunta sobre el análisis del partido elegí muy mal las palabras. Lejos de mí tener una mala intención o menospreciar el trabajo de un equipo como Cerro Largo que lo viene haciendo muy bien".

"Aquellos que se sintieron tocados o dolidos por esa frase que yo dije están en su derecho de contestar como lo hicieron. Me di estos días para que ocurriera eso. Ahora, decirles que que no tuve intención y pedir disculpas".

Seguidamente, Arias mencionó que durante un curso de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), una psicóloga les dijo que "cuando la emoción sube, la inteligencia baja".

"Mi inteligencia en ese momento, saliendo del partido, estaba en cero", reconoció.

Por último, respondió sin nombrar a García: "Alguien de los que se sintió aludido dijo que soy un maleducado. Eso sí que no. Mis padres me educaron bien, pero yo no aprendí todo lo que tenía que aprender".