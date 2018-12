Alex López fue dado de alta y continúa su recuperación: “La saqué regalada”

El basquetbolista de Atenas destacó el apoyo de su club y de Aguada.

Alex López fue dado de alta tras estar internado en cuidados intensivos por una caída en un partido de básquetbol ante Aguada. Ahora, recuperándose en su casa, el basquetbolista de Atenas habló con Telemundo:

Me acuerdo de las jugadas anteriores al choque. De cuando me caí no recuerdo nada y lo posterior tampoco. Cuando fueron llegando compañeros y gente ahí me acuerdo.

La saqué regalada. Volví a nacer, porque fue una caída fea y podía haber sido peor. Por suerte me dieron el alta y estoy disfrutando de la familia.

Mi club, Atenas, tanto los compañeros como la dirigencia se pusieron a la orden enseguida pero también la gente de Aguada mandando mensajes de aliento a mi familia.