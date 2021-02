Federico Soto le constestó a Leandro García Morales: "Será un crack pero es un sorete"

"Yo no soy mala leche pero hay muchos jugadores en la vuelta que lo único que hacen es pegarme", había dicho García Morales.

García Morales había dicho: Lo que sí sé es que yo no soy mala leche pero hay muchos jugadores en la vuelta que lo único que hacen es pegarme desde hace 15 años, y da la casualidad que es cuando el partido se da vuelta o cuando vamos 20 abajo, todo el mundo empieza a hablar y a faltar el respeto, incluyendo el público y los directivos de Trouville. No estoy de acuerdo con que hagan eso, mucho menos jugadores del banco de Trouville que entran a pegar insinuando que yo vengo a hacer una jugada de mala leche, yo hace 23 años que juego y no tengo mala leche.

Soto respondió: Es una lástima que García Morales teniendo todo para ser un crack, porque es de los mejores jugadores del siglo, ande basureando el trabajo de otros, es una falta de respeto. Desde que llegó acá lo único que ha hecho es basurear a los otros y más que nada a los juveniles. Será un crack pero es un sorete.