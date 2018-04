Leandro García Morales: “Tenemos el reproche de no haber hecho las cosas mejor”

Transcurren las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y hay un gran ausente. Se trata de Hebraica Macabi, el actual bicampeón uruguayo.

Leandro García Morales, goleador del macabeo que supo ganar cinco campeonatos uruguayos, habló con Telemundo sobre la eliminación de Hebraica ante Malvín.

No lo tomo como un fracaso no definir. El equipo decayó bastante, tuvimos la salida de varios jugadores y varias lesiones. Estando adentro veíamos venir que podíamos quedar afuera con cualquiera.

También se refirió a su futuro profesional…

García Morales confirmó que tiene un año más de contrato con Hebraica. Dijo además, no tener definido si en el receso se irá a jugar al exterior o permanecerá en Uruguay.

Reflexionó sobre Nacional en semifinales:

No me sorprendió. A esta altura no es casualidad que Nacional compita de igual a igual con los equipos. Es una serie larga y pareja, veremos cómo se da.