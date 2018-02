Uruguay logró un histórico triunfo ante Argentina en las eliminatorias del mundial de básquetbol

Uruguay visitó este viernes a la selección argentina en el Parque Carlos Guerrero de Olavarría por las eliminatorias del Mundial de básquetbol China 2019.

Los dirigidos por Signorelli sorprendieron a la Argentina al vencerla 88 a 83. Habiendo terminado en desventaja el primer cuarto 27 a 16, los celestes remontaron en el tanteador para liderar: terminado el tercer cuarto, iban perdiendo 62 a 61.

Fue en el último cuarto que llegó la sorpresa visitante, donde el capitán Bruno Fitipaldo- quien logró un total de 25 puntos en el encuentro- y Esteban Bastista- que logró ocho rebotes- marcaron la diferencia.

Uruguay ahora ostenta una racha de tres victorias consecutivas y este lunes enfrentará a Panamá para seguir en la lucha mundialista.

Así celebró Uruguay el inédito triunfo:

Uruguay 🇺🇾wins and improves to 3-0 in Group A! #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/v53ukkJwWW

— FIBA 🏀 World Cup (@FIBAWC) February 24, 2018