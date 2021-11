Bengoechea se metió en la discusión por el fallo de Cerro Largo vs. Nacional: “Es vergonzoso que se afecte la deportividad”

El ídolo aurinegro aseguró que “no se probó que hubo comunicación con el DT suspendido (Danielo Núñez, Cerro Largo)”.

El director deportivo e ídolo de Peñarol Pablo Javier Bengoechea se metió este viernes en la discusión sobre los puntos del partido entre Cerro Largo y Nacional de la primera fecha del Clausura.

Nacional reclamó que el técnico arachán, Danielo Núñez, se contactó en el entretiempo con sus dirigidos por teléfono pese a estar suspendido. El partido terminó en empate y se prevé que en las próximas horas salga el fallo que, según sostienen desde filas aurinegras, le dará dos puntos más al tricolor en la lucha por el Clausura y la Anual.

Bengoechea publicó un tuit asegurando que “no se probó que hubo comunicación con el DT suspendido”. Además, dijo que en caso que efectivamente haya existido un llamado, no se debería computar como “participación” del DT.

El ídolo carbonero citó una presunta resolución de todos los clubes de 2015 en la que se asegura que un técnico con sanciones incurre en conductas sancionatorias cuando “ingresa al vestuario de su equipo en el escenario deportivo donde se disputa el encuentro, participa en charlas técnicas dentro de los escenarios deportivos donde se dispute el partido, antes o durante el transcurso del partido”.

Del reclamo tricolor no se desprende que Núñez estuviese en el Estadio Goyenola, sino que la supuesta llamada la hizo desde fuera, posiblemente desde el hotel donde se alojaba.

“Es inentendible y vergonzoso que se afecte la deportividad por esto”, sentenció.

