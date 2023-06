Broli tras ganar el mundial: "Nuestro fútbol tiene muchas cosas para mejorar, no podemos anestesiarnos con un campeonato"

El técnico de la selección uruguaya Sub-20 fue entrevistado este viernes en exclusiva por Telemundo y se refirió no solo a la consagración en el mundial de Argentina, sino también a su futuro, la charla que mantuvo con Bielsa y la llamada que recibió del presidente Lacalle Pou.

El técnico de la selección uruguaya Sub-20, Marcelo Broli, fue entrevistado este viernes en exclusiva por Telemundo y se refirió no solo a la consagración en el mundial de Argentina, sino también a su futuro, la charla que mantuvo con Marcelo Bielsa y la llamada que recibió del presidente Luis Lacalle Pou.

"Todos competimos para ser campeones y para ganar, pero yo creo que estos chiquilines trascendieron mucho antes", aseguró el entrenador. "Hoy la gente te reconoce y te agradece, y eso te moviliza un montón", confesó, y agregó que ver las imágenes del mundial le "eriza la piel".

A su vez, se refirió a la relación que construyó con el plantel y consideró: "El secreto es ser auténtico, que no quieras parecerte a nadie". Dijo también que confiaban en que estaban "para cosas importantes".

¿Qué partido fue clave? Broli sostuvo que el encuentro ante Estados Unidos, en la que la Celeste ganó 2 a 0 los puso a prueba y "fue un empuje grande".

Contó que en la final ante Italia "el himno fue una locura" y recordó que durante el partido no aflojó hasta que no pitó el juez Glenn Nyberg. "No podíamos creer; lo soñamos desde niños", expresó el entrenador.

El entrenador habló sobre la llamada que recibió de Lacalle Pou. "Iba andando en bici. Cuando me dijo que hablaba el presidente de la República frené y charlamos un rato", comentó.

También, tuvo una charla con Marcelo Bielsa. "El miércoles fui al Complejo, a saludar y Marcelo Bielsa se arrimó. Tuvimos una charla preciosa de cinco, pero siempre te deja algo", aseveró.

Por último, Broli fue consultado sobre su futuro. "Lo que quiero es seguir creciendo, quiero capitalizar este momento de mi carrera", admitió. "Hasta ahora no tengo otra opción que la de la selección; ya tengo en mi cabeza propuestas si me toca estar de vuelta en el cargo de Sub-20", añadió.

En este sentido, opinó: "Nuestro fútbol tiene mucha cosa para mejorar, no podemos anestesiarnos con un campeonato por más que es algo máximo".