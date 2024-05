Caruso Lombardi llamó "negro de mierda" a un juez; gremio de árbitros pide sanciones severas y el DT argentino podría ser cesado

El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi volvió a ser noticia este lunes, pero no por sus habituales reclamos contra los jueces que -según él- perjudican a Miramar Misiones, sino por un insulto racista.A poco de finalizar el partido que el "Cebrita" perdió en Belvedere ante Liverpool, el juez Javier Feres lo expulsó por mal comportamiento.El […]

El entrenador argentino Ricardo Caruso Lombardi volvió a ser noticia este lunes, pero no por sus habituales reclamos contra los jueces que -según él- perjudican a Miramar Misiones, sino por un insulto racista.

A poco de finalizar el partido que el "Cebrita" perdió en Belvedere ante Liverpool, el juez Javier Feres lo expulsó por mal comportamiento.

El entrenador no se retiró, sino que comenzó a preguntarle si era a él a quien echaba. Cuando se le confirmó, lo insultó: "Negro de mierda".

Horas después, Caruso Lombardi pidió disculpas en sus redes sociales. "En el día de hoy (por ayer) tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Feres, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden. Más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera", escribió en su cuenta de X.

"Nunca pensé que había dicho eso, cuando lo vi me dio vergüenza", dijo más tarde en De fútbol se habla así (DSports).

El gremio de árbitros emitió un comunicado condenando las "expresiones racistas" de Caruso Lombardi.

"La AUDAF considera ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia. Asume y asumirá siempre su cuota de responsabilidad en el combate a toda clase de discriminación", manifestó el gremio.

En este sentido, piden "a todas las partes con las potestades suficientes para legislar en lo sucedido que actúen en contra del infractor con la mayor severidad posible".

Este martes, el encargado del área deportiva de TMA, el grupo que gerencia a Miramar Misiones, Edgardo Lasalvia, contó que en la tarde habrá una reunión con el entrenador "para escuchar sus descargos".

"No me representa a mí ni a quienes formamos parte del club. Hay un dueño de la sociedad anónima con una opinión muy formada (acerca de su continuidad o no), tomaremos la decisión pertinente", dijo Lasalvia, sin adelantar cuál era la postura de "la gente que pone la plata en el club".

Además, contó que este lunes el DT "puso el cargo a disposición" porque siente que "puede haber una persecución en su contra por su mala relación con Tapia (Claudio, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino) y la relación de Tapia con los jueces".

puso el cargo a disposición. siento que puede haber persecución por su mala relación con tapia, relacion de tapia con jueces.

despues del partido.

la gente que pone el dinero.