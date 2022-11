Cavani no jugará este jueves el último partido del Valencia antes del mundial: "El tobillo está muy hinchado y tiene dolor", dijo Gattuso

El entrenador italiano del Valencia contó que el delantero debió infiltrarse dos veces en los últimos días.

A falta de 15 días para que Uruguay debute en el Mundial de Catar ante Corea del Sur, las noticias que llegan desde España no son alentadoras sobre la situación del delantero de Valencia Edinson Cavani.

El "Matador" se lesionó el 29 de octubre en el partido ante el Barcelona. Se tiró al pasto con muestras de dolor en su tobillo derecho a los 18 minutos y tuvo que ser sustituido. El domingo no fue parte del plantel que empató con Real Sociedad y el entrenador Gennaro Gattuso ya adelantó que tampoco estará el jueves, cuando el equipo Che dispute su último partido previo al parate por la Copa del Mundo ante el Betis.

"Cavani no estará ante el Betis. Tiene un problema en el tobillo y no se ha entrenado en los últimos días. (...) Edi en estos cinco, seis días ha hecho de todo para estar a disposición, para jugar, pero el tobillo ahora está muy hinchado y tiene dolor. Tiene gran disponibilidad el chaval, gran profesionalidad, pero está muy hinchado (el tobillo). Difícilmente podría entrenarse", dijo el técnico italiano en su conferencia de prensa de este miércoles por la mañana.

Consultado sobre si su lesión lo alejaría de Catar, Gattuso no brindó pistas: "No lo sé. He hablado con el cuerpo médico y se ha pinchado (infiltración) hoy miércoles y el sábado de la semana pasada. Es una valoración que tiene que hacer el equipo nacional, pero con nuestro cuerpo médico no es algo que hemos hablado".

Por último, fue interrogado sobre si le preocupaba la persistencia del dolor en su tobillo de cara al futuro. "Por lo que hablamos con el cuerpo médico, la última resonancia se hizo hace una semana y el tobillo ahora está mejor que cuando ha venido aquí. Cuando le van a golpear hizo un movimiento extraño y le molestó. Pero está mejor que cuando lo fichamos. Tiene que trabajarlo, le gusta trabajar y está trabajando mucho. Cuando no tenés un jugador como Cavani pesa, pero no soy negativo. Espero que juegue un gran mundial, que tenga continuidad de partidos y minutos y que no le moleste el tobillo", respondió.

Cavani es parte de la lista de 55 futbolistas reservados por Diego Alonso para el Mundial. Se espera que este jueves el entrenador brinde el listado definitivo de 26 futbolistas.