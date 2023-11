"Chino" Recoba desmintió versiones sobre agresión entre jugadores: "¿Cómo van a inventar algo así?", se preguntó

"Yo digo la verdad, los únicos que hablamos en el entretiempo fui yo y (Nelson) Abeijón", dijo el entrenador Tricolor.

El entrenador de Nacional, Álvaro "Chino" Recoba, convocó para este a jueves una conferencia de prensa a las 17:30 en el Gran Parque Central (GPC) y se refirió al último partido contra Fénix en el que el equipo Tricolor empató 1 a 1 con Fénix. "Tuvimos buenos momentos, en el último partido no vi nada del equipo, fuimos muy malo, la idea la intensidad. Tenemos que seguir hacia adelante", expresó.

Subrayó, a su vez, que no es un técnico interino. "Posiblemente podía haber asumido después, se aceleraron los momentos. Mi objetivo desde que asumí es tratar de mejorar al equipo con los jugadores que tengo, intentar sacar lo mejor de ellos y después pasar ralla y empezar de cero", expresó.

"En el momento que digo que si no me salen las cosas me voy, lo digo porque lo siento, no escondo las cosas", admitió. Añadió que no pide un año y medio, pero que su objetivo es "terminar de la mejor manera".

"Me estoy equivocando, pero quiero equivocarme con las decisiones que yo asuma, estoy tratando de sacar lo mejor de estos jugadores que no son los que elegí y dan lo mejor de ellos", aseveró.

"Me sorprende el loquero que se armó. He hablado todas las semanas desde que asumí", afirmó sobre distintas versiones que circularon en los últimos días, entre ellas, una agresión entre los jugadores en el vestuario tras el partido contra Fénix. "No entiendo el motivo de por qué dicen que estoy peleado con los jugadores, le digo las cosas en la cara, como ha pasado en el vestuario", aclaró.

En esta línea, sostuvo: "No tenemos resentimiento con nadie, ni nos creemos que somos dueños de la verdad". Sobre lo que sucedió en el último partido, detalló: "Entramos en el entretiempo... un jugador que tuvo una agresión con un compañero, ¿cómo pueden inventar algo así?", se preguntó.

"Yo digo la verdad, los únicos que hablamos en el entretiempo fui yo y (Nelson) Abeijón. Terminó el partido y hablé yo porque estábamos entregados", manifestó.

Y cerró: "De ahí a que hubo agresiones, que estoy peleado con los jugadores, el día que me pelee con un equipo me voy, yo no estoy peleado con nadie".

Recoba asumió en Nacional el pasado 20 de octubre en reemplazo de Álvaro Gutiérrez, quien había llegado al club en marzo de este año sustituyendo al argentino Ricardo Zielinski. El "Chino" ha dirigido seis partidos: ganó dos, empató dos y perdió dos.

Los cambios de DT no funcionaron y los resultados no han sido nada buenos, tal es así que el conjunto Tricolor se encuentra cuarto en la tabla Anual, a nueve unidades de Peñarol y logrando el último cupo a la Copa Libertadores -ingresa en primera fase-, y octavo en el Clausura, a nueve puntos del líder Liverpool.

El próximo encuentro de Nacional será este domingo ante Wanderers en el Gran Parque Central a las 19:30 horas.