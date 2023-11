"Chino" Recoba habló del clásico: los dos jugadores "claves" de Peñarol y el "momento inolvidable" como futbolista tricolor

Este sábado se reeditará una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo en el Gran Parque Central.

El entrenador de Nacional, Álvaro "Chino" Recoba, habló este jueves en la previa al clásico de este sábado ante Peñarol en el Gran Parque Central desde las 16:30 horas, con público únicamente tricolor y entradas agotadas.

"El 11 lo tengo, por suerte ustedes todavía no". Así contestó a la primera pregunta de la conferencia de prensa el DT. El pasado jueves había sorprendido a todos los presentes porque sin misterios dio la oncena que jugaba ante River Plate.

"Hay jugadores que son para este tipo de partidos. En la semana del clásico se baja un poco las cargas, no la concentración ni la intensidad, pero sí se hace menos. No hicimos doble horario porque el jugador tiene que llegar liberado a lo que es el partido", expresó.

Recoba aseguró que su equipo "está bien" y desde la derrota ante Deportivo Maldonado vienen trabajando de "buena forma".

"Me gustaba jugar este tipo de partidos, nunca tuve la suerte de jugarlo en el Parque Central", añadió el entrenador recordando sus épocas de futbolista.

Además, recordó el clásico que Nacional le ganó a Peñarol en la hora con un gol suyo de tiro libre hace ya nueve años. "Todo Nacional sabe que fue el momento más feliz de mi vida futbolística, ese gol de tiro libre fue inolvidable. Cada año que me lo recuerdan me hace feliz, cada vez se va viendo más pixelado el recuerdo. Fue un momento que me marcó", manifestó.

Por otra parte, el "Chino" elogió a dos jugadores de Peñarol: Sebastián Rodríguez y Matías Arezo. "El Seba (Rodríguez) genera mucho, eso se ve y es claro. Tienen un jugador como Arezo que no hay dejarle ni un metro, le pega de todos lados y va para adelante. Más allá de ellos, tienen jugadores rápidos, de experiencia", comentó.

"Sabemos dónde el rival nos puede complicar si no estamos atentos. Hoy por hoy pienso en lo que me ha dado mi equipo, me baso en nuestros jugadores, en lo que vienen llevando adelante. Potenciamos lo nuestro, después tomaremos nuestras precauciones porque el rival juega, por algo estamos abajo nosotros en la tabla", remarcó.

El DT habló además de "no tenerle miedo" a la victoria. "No tener miedo a ganar es fundamental, no podés tener temor a la victoria", afirmó.

Por último, indicó que Nacional debe hacer un partido "inteligente". "De nada sirve entrar en el fervor, tenemos que tener el corazón caliente y la mente fría", concluyó.