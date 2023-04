"Como jugador siento que di todo, estoy vacío": Esteban Batista le puso punto final a su larga carrera como basquetbolista

"Con el recuerdo de haber sido el último partido con la selección en el Antel Arena, sería poco inteligente estirarla un poco más", expresó.

El pasado 27 de febrero Esteban Batista le ponía punto final -después de 20 años- a su paso por la selección uruguaya de básquetbol, y este sábado, confirmó que se retira del básquetbol.

"Creo que soy un exjugador de básquetbol devenido en padre. Me cuesta mucho decir ya está. Bajarme del tren que me permitió viajar por tanto tiempo en mi vida es duro y a veces el decir casi es como tirarla un poco más para adelante, pero sabiendo que no", dijo en diálogo con el programa Abran Cancha de Del Sol FM.

Batista sostuvo que lo ayudó a tomar la decisión la despedida de la selección. Ese domingo 27 de febrero se retiró bajo una ovación en el Antel Arena. Lo hizo después de 116 partidos y 20 años, su debut se dio en 2003 en el Sudamericano que se disputó en el Cilindro Municipal.

"No me esperaba esa despedida", continuó el ahora exjugador. "Personalmente lo estaba viviendo como el acontecimiento que era, todas las cosas que viví en la selección se me pasaron todo el tiempo. Me cuesta recordarlo y no emocionarme", expresó.

"Con la imagen que me voy y con el recuerdo de haber sido el último partido con la selección en el Antel Arena, creo que sería poco inteligente estirarla un poco más", comentó Batista y agregó que "como jugador siento que di todo y que estoy vacío".

Batista conserva la distinción de ser el único jugador uruguayo en haber llegado a la NBA. allí jugó en Atlanta Hawks y Boston Celtics entre 2005 y 2007.

Debutó en Welcome en 2001 y su larga carrera lo llevó por distintos países: España, Israel, Grecia, Turquía, Rusia, China, Italia y Argentina. En Uruguay, además de la camiseta de Welcome, defendió a Nacional, Trouville, Cordón y Olimpia.