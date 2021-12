Conmebol confirmó detalles de la próxima doble fecha de las Eliminatorias para Catar: cuándo y contra quién jugará Uruguay

La Celeste jugará contra Paraguay y Venezuela por las fechas 15 y 16 de las Clasificatorias.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció los detalles de la próxima doble fecha por las Clasificatorias para el Mundial de Catar 2022.

En la fecha 15 Uruguay se enfrentará a Paraguay el jueves 27 de enero a las 20 horas en Asunción. Será el debut de Diego Alonso como técnico celeste. Ese mismo día habrá otros dos partidos: Ecuador vs Brasil a las 16 horas en Quito y Chile vs Argentina en Calama a las 21:15 horas. En tanto el 28 de enero jugarán Colombia vs Perú a las 16 horas en Barranquilla y Venezuela vs Bolivia a las 18 horas en Barinas.

La Celeste volverá a jugar el martes 1° de febrero contra Venezuela a las 20 horas en Montevideo. Todos los partidos de fecha 16 serán ese día: Bolivia vs Chile a las 16 horas en La Paz, Argentina vs Colombia a las 20:30 en Buenos Aires, Brasil vs Paraguay a las 21:30 en Belo Horizonte y Perú vs Ecuador a las 21 horas en Lima.