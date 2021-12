Conmebol sorteó fases previas de Libertadores y Sudamericana y cuadros uruguayos ya conocen a sus rivales

Torque se enfrentará con un semifinalista de la edición anterior de la Libertadores y Plaza Colonia deberá subir a la altura de La Paz.

Seis clubes uruguayos conocieron este lunes sus primeros rivales en las Copas Libertadores y Sudamericana del año que viene.

En la fase 1 de la Libertadores competirá Montevideo City Torque, que corrió con mala suerte y se enfrentará a Barcelona de Guayaquil (Ecuador), equipo que en la edición anterior llegó a las semifinales del torneo. Torque deberá superar tres fases para poder llegar a la de grupos. De superar a Barcelona, se enfrentará a Universitario de Perú en la segunda ronda.

El uruguayo que participará de la fase 2 será el campeón del Apertura, Plaza Colonia, que deberá subir los 3.500 metros de altura de La Paz para enfrentar a The Strongest, el tercero del campeonato boliviano. Si supera esta fase, enfrentará a Bolivar o Universidad Católica de Ecuador en la última fase previa.

A diferencia de años anteriores, el sorteo de las fases previas se realizó separado del de la fase de grupos, por lo que Nacional y Peñarol aún no conocen a sus rivales.

La fase 1 otorga un premio de US$ 400.000 por participar y comienza el 8 de febrero. La fase 2 inicia el 22 de ese mes y la Conmbeol da US$ 500.000 por participar. Por último, la tercera ronda previa comienza el 8 de marzo y significa US$ 600.000 para los clubes.

Sudamericana

La segunda copa en importancia en América también sorteó sus 16 series de primera ronda y se definió cuáles serán los cruces entre uruguayos.

Montevideo Wanderers será local el primer partido ante Cerro Largo y Liverpool hará lo propio con River Plate.

Los dos triunfadores pasarán a la fase de grupos, donde habrán cuatro equipos por serie y solo pasará el primero.