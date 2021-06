Conocé fechas y horarios que fijó Conmebol para los dos clásicos entre Peñarol y Nacional de Copa Sudamericana

Los grandes también tienen pautado un clásico previo a los encuentros por Copa Sudamericana.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó este miércoles los días y horarios para los partidos de octavos de final de la Copa Sudamericana a disputarse en julio.

Nacional y Peñarol se enfrentarán los jueves 15 y 22 de julio, primero en el Gran Parque Central y luego en el Campeón del Siglo. Ambos partidos se disputarán a las 21:30 horas de Uruguay.

Los grandes también tienen pautado un clásico previo a los encuentros por Copa Sudamericana. Por la novena fecha del Torneo Apertura, Nacional será local ante Peñarol en el fin de semana del 3 y 4 de julio.

Los otros partidos de la Copa Sudamericana también fueron fijados:

Los martes 13 y 20 de julio jugarán Liga de Quito vs Gremio y América de Cali vs Athletico Paranaense. Los miércoles 14 y 21 de julio lo harán Sporting Cristal vs Arsenal, Independiente del Valle vs Bragantino y Junior vs Libertad.

Los jueves 15 y 22 de julio, además del clásico uruguayo, se enfrentarán Santos vs Independiente y Deportivo Táchira vs Rosario Central.