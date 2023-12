Copa América 2024: conocé el fixture y las ciudades donde se jugará el certamen continental

El torneo se disputará del 20 de junio al 14 de julio de 2024.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), anunció este lunes las ciudades donde se disputará la Copa América de Estados Unidos 2024 y el fixture de los cuatro grupos.

La copa se jugará en 14 ciudades de Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio de 2024, teniendo entre dos y tres partidos por sede.

Los 14 estadios son los siguientes: Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada; AT&T Stadium, Arlington, Texas; Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina; Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas; Exploria Stadium, Orlando, Florida; GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri; Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida; Levi’s Stadium, Santa Clara, California; Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia; MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey; NRG Stadium, Houston, Texas; Q2 Stadium, Austin, Texas; SoFi Stadium, Inglewood, California; State Farm Stadium, Glendale, Arizona.

📆 ¡El esquema del fixture de la #CA2024! 🗒️​ 🔛 Los aficionados pueden inscribirse para estar al día con las noticias de la CONMEBOL Copa América 2024™️, incluyendo detalles sobre la accesibilidad de tickets cuando estén disponibles 👉🏼 https://t.co/RcSXB2B5DG​ .​ 🔜 A tabela… pic.twitter.com/MtFJkUrfoL — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 4, 2023

La fase de grupos se jugará del 20 de junio al 2 de julio, los cuartos de final del 4 al 6 de julio, las semifinales el 9 y 10 de julio, el tercer puesto el 13 de julio, y por último, la final el 14 de julio.

De acuerdo con la dinámica de la competición, dos grupos jugarán en el oeste y el centro del país, y dos grupos en el este y el centro. La competición se moverá en dirección al este, los cuartos de final se disputarán en el oeste y el centro; mientras que la semifinal y la final tendrán lugar en el este, informó la Conmebol.

Los cabezas de serie serán Argentina del grupo A, México en el B, Estados Unidos del C y Brasil en el D. Argentina, último campeón de la Copa América y del Mundo, jugará el primer partido del torneo.

El sorteo de los grupos será este jueves. Esta copa la jugarán las diez selecciones de Conmebol más seis de la Concacaf. Además de Estados Unidos y México, estarán Jamaica y Panamá. A estos se le sumarán los ganadores de Honduras vs. Costa Rica y Canadá vs Trinidad y Tobago.

La selección uruguaya integra el bombo2 junto a Colombia, Ecuador y Perú.