Luis Suárez: “Es totalmente diferente cómo se aplicó el VAR en esta copa a lo que es a nivel mundial”

El delantero de la selección uruguaya señaló además que Perú "mereció llegar a la final".

Luis Suárez está de vacaciones en Uruguay y habló con Telemundo sobre la eliminación de Uruguay y el triunfo de Perú en semifinales ante Chile por 3 a 0 este miércoles:

El delantero celeste también se refirió al uso del videoarbitraje:

Obviamente es totalmente diferente cómo se aplicó el VAR en esta copa a lo que es a nivel mundial. Por lo que tengo entendido, vengo jugando con otro mecanismo en España y en la Champions es otro. Creo que la Conmebol tendrá que dar explicaciones de los criterios que usan los árbitros. Hay cosas que no quedan claras. Cada país va a tener algo de qué quejarse. Nos podríamos quejar con el gol de Edi, que no quedó tan claro. Están para corregir esos pequeños detalles.

Es diferente acá que en Europa. Hay mecanismos que no se hacen acá. No se mira el VAR por una tarjeta amarilla como pasó en la Copa América, que es muy raro. Allá es adentro del área, si hay ocasión de gol y por una tarjeta si tiene que ser roja o no. No en infracciones fuera del área como pasó en esta copa.