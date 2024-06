Copa Libertadores: Nacional y Peñarol conocerán este lunes sus rivales de octavos de final

Sea cual sea el rival, tricolores y carboneros disputarán el primer partido de la serie en Montevideo y luego viajarán al exterior.

Nacional y Peñarol conocerán este lunes sus rivales de octavos de final de Copa Libertadores. El sorteo comenzará a las 13:00 y se realizará en la sede de Conmebol en Luque (Paraguay).

Ambos equipos culminaron en la segunda posición de sus grupos, por lo que se enfrentarán a un primero. Podrá haber duelo clásico por Libertadores a partir de cuartos de final.

Al momento se conocen siete primeros de grupo: Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro y San Pablo de Brasil, River Plate de Argentina, Junior de Colombia y Bolívar de Bolivia.

Habrá una octava bolilla llamada C1. Debido a las históricas inundaciones en Rio Grande do Sul, Gremio de Porto Alegre debió postergar dos partidos y aún no se conocen los clasificados. Sí está confirmado que The Strongest (Bolivia) avanzará, pero podría hacerlo en el primer o segundo lugar. El equipo boliviano tiene 10 puntos, Huachipato (Chile) tiene 8 y Gremio 6.

Si Huachipato le gana a Gremio este martes a las 21:00 de local, el equipo chileno será primero y The Strongest segundo. Si gana Gremio, eliminará a los chilenos y se asegurará un puesto en octavos de final. Si, además, luego vence a Estudiantes de La Plata -ya eliminado- el sábado se quedará con el primer lugar.

Los otros cinco segundos que compartirán bombo con los grandes de Uruguay son Talleres y San Lorenzo de Argentina, Flamengo y Botafogo de Brasil y Colo Colo de Chile. Habrá una bolilla con la inscripción C2.

Sea cual sea el rival, tricolores y carboneros disputarán el primer partido de la serie en Montevideo y luego viajarán al exterior. Los encuentros de ida se jugarán el 13, 14 y 15 de agosto y los de vuelta el 20, 21 y 22 del mismo mes.