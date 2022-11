Cristiano Ronaldo participó en el primer entrenamiento de la selección de Portugal en Catar

Portugal, entrenado por el experimentado Fernando Santos (68 años), debutará el próximo jueves contra Ghana en un grupo H del Mundial en el que también tendrá que enfrentarse a Uruguay (28 de noviembre) y Corea del Sur (2 de diciembre).

Ausente por una gastroenteritis en el último partido de preparación de Portugal para el Mundial-2022 (victoria 4-0 frente a Nigeria el pasado jueves), el astro Cristiano Ronaldo, participó en el primer entrenamiento que la Seleçao realizó en Catar este sábado, constató un periodista de la AFP.

Ronaldo, de 37 años, ha vivido una última semana muy agitada después de haber concedido una entrevista en la que criticó duramente a su club, Manchester United, y que podría provocar su salida de la entidad.

El capitán luso tomó parte en los ejercicios con balón durante el primer cuarto de hora de la sesión preparatoria, abierta a los medios de comunicación, en el lugar de entrenamiento de la campeona de Europa en 2016, a unos 30 km al este de la capital catarí, en medio de un paraje desértico.

Portugal llegó en la madrugada de este sábado a Doha, menos de 48 horas después del partido contra Nigeria disputado en Lisboa.

Ronaldo no compareció ante la prensa, sino que lo hizo su compatriota Bernardo Silva. "Las noticias que llegan de Inglaterra no tienen nada que ver con la selección, nada que ver conmigo, por lo que no las voy a comentar", dijo el volante del Manchester City al ser preguntado por la entrevista de Ronaldo a un canal inglés.

"Yo no soy jugador del Manchester United e incluso en el caso que lo fuera no respondería. Es un club rival, estamos en la selección, concentrados en nuestros partidos", insistió visiblemente molesto por las numerosas preguntas que hacían referencia a su compañero.

"Yo lo veo motivado, concentrado en el equipo nacional, como todos nosotros", tuvo que responder de nuevo un Bernardo Silva que se negó a responder a los periodistas en inglés.

"Venimos con muchas ambiciones, con confianza. Sabemos que es una competición corta, imprevisible, pero estamos listos para representar a Portugal de la mejor manera posible", contestó antes de incorporarse al entrenamiento, en el que faltaron seis de los jugadores titulares frente a Nigeria, a los que el cuerpo técnico programó una sesión de "recuperación".

Portugal, entrenado por el experimentado Fernando Santos (68 años), debutará el próximo jueves contra Ghana en un grupo H del Mundial en el que también tendrá que enfrentarse a Uruguay (28 de noviembre) y Corea del Sur (2 de diciembre).

