"Cuando estaba solo me ponía a llorar por horas": Valverde habló por primera vez del "puto infierno" que vivió antes que naciera su segundo hijo

En una extensa columna, que publicó en The Player Tribune, Federico Valverde abrió su corazón y habló de cómo fue su infancia, recordó sus primeros pasos en el Real Madrid y el nacimiento de sus dos hijos Benicio y Bautista. "Para ese tercer día perfecto, con mi familia tuvimos que pasar por un infierno", escribió haciendo referencia al último de estos eventos.

"No soy uno que normalmente se abre mucho. Me gusta guardarme las cosas. Pero siento que necesito contarlo, porque sé que puede ayudar a algunas personas. Especialmente a tipos como yo, que se hacen los duros y prefieren guardarse el dolor para ellos mismos. Y para que sepas, hay muchos como nosotros en Sudamérica", admitió el mediocampista uruguayo.

Para contar "el hombre" que es ahora, Valverde consideró que quienes lean su texto, titulado "El Milagro", tienen que entender el niño que fue. !Mi padre trabajaba como guardia de seguridad en el casino. Mi madre trabajaba en un local de ropa y también vendía ropa y juguetes en ferias callejeras", contó.

Rememoró que su madre trabajaba desde las 8:00 hasta las 19:00 y su papá entraba a las 20:00 hasta las 6:00. " Nos quedaba una hora para sentarnos todos juntos y comer un pedacito de carne entre los tres. Y lo que es increíble para mí ahora, mirando cómo estaban las cosas, es que mi madre siempre se aseguraba de que yo tuviera mi Coca. Era todo un niño mimado con la gaseosa", escribió.

"Lo que ella a veces sacrificaba para que yo pudiera tener mi latita de Coca, ni siquiera lo sé. Y no sé si quiero saberlo. De niño, uno es muy inocente. Ves a tu madre que se saltea una comida y quizás pensás: 'Fuaaa, ¿no tiene hambre? Qué raro, yo me muero de hambre'", agregó.

Valverde reconoció que "esa y otras circunstancias" lo "marcaron un poco" y subrayó que "fue a través del fútbol" que pudo "cambiar la situación" de su familia. "También me cambió un poco a mí. Cuando me convertí en profesional en Peñarol a los 16 años, me creía Dios. No sé si la gente de verdad puede entender lo que significa pasar de ser nadie a alguien que camina por la calle de tu barrio y de repente los adultos se te acercan porque quieren una foto", lamentó.

"Me mata recordarlo, porque esa no fue la manera en la que me educaron mis padres. En verdad, yo no era nadie. Era un boludo más que jugaba al fútbol, que peleaba por sus sueños. ¿Qué le había pasado al niño que estaba contento con una Coca?", se preguntó.

Luego, se refirió a su llegada al Real Madrid tras haber debutado en la Primera División de Peñarol y jugar un gran Sudamericano Sub 17. "Cuando llegué a Madrid, me sentía como si fuera Messi y Cristiano Ronaldo unidos", afirmó.

De su primer entrenamiento casi no se acuerda, dijo. "Lo que sí me acuerdo es que después, cuando todos se estaban cambiando, yo los miraba y trataba de asimilar todo… hasta que de repente me empecé a fijar en lo que estaban usando. Cinturones Gucci, zapatos Nike nuevos", relató. "Entonces me hizo el click: Pa, boludo. '¡Vos acá no sos nadie!'", confesó.

Pero, para Valverde "el capítulo más importante de su vida" es haber sido padre por primera vez. "Solo cuando nació Benicio es que pude sentirme como un ser humano cada vez que volvía a casa después de un mal partido. Cuando ya empezó a caminar, venía corriendo a abrazarme en la puerta de entrada con su juguete de Toy Story. No le importaba nada del partido. Ni siquiera sabía lo que es el fútbol", recalcó.

Después, relató cómo fue el proceso en el que se enteró que sería padre por segunda vez. "Durante los primeros meses, todo iba perfecto... Pero un día mi mujer fue a ver a su médico para hacerse unos estudios, y allí fue cuando el mundo se nos vino abajo", sostuvo.

"El doctor nos dijo que el embarazo estaba en un muy alto riesgo, y que había apenas una pequeña posibilidad de que mi hijo sobreviviera si el embarazo continuaba", recordó. "Mi esposa estaba sufriendo física y psicológicamente cada día. Y yo es como que me encerré, me apagué. Yo soy alguien que suele guardarse todo. Sé que no está bien, pero así es como soy. No quiero que nadie me vea llorar, nunca", admitió.

El futbolista reconoció: "Cuando estaba solo, me ponía a llorar por horas. Me metía en el baño por 15 minutos, y en 10 me la pasaba llorando con la cabeza entre las manos". Agregó: "La mañana del partido, cuando en teoría tenía que estar concentrándome y tranquilo, estaba tirado en la cama, pensando en mi hijo, con la cabeza que me daba mil vueltas. A veces no jugaba bien, lo sabía, y podía escuchar los pitidos de los hinchas".

Definió ese momento como "un puto infierno". Y envió un consejo: "Para cualquiera que esté atravesando una situación similar es que no hay que ser un cabezadura como fui yo. No hay que sufrir en silencio".

Por último, se refirió a su agresión a Alejandro Baena. "En abril, después de un partido contra el Villarreal, todo se fue a pique. Todo el mundo leyó los titulares. Todos saben los dos lados de “la historia”. No quiero volver a traer a la luz estas cosas horribles otra vez. Todo lo que quiero decir es… En una cancha de fútbol, podés decirme lo que quieras, y no me va a molestar. Soy uruguayo, por Dios. Pero hay ciertas líneas que no hay que cruzar. No como futbolista, sino como ser humano", expresó.

"Hablá sobre mi familia, y esto ya no es más fútbol. Ese día se cruzó una línea", aseveró Valverde. "¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tenés que saber plantarte por vos mismo y por tu familia", manifestó.

Admitió que le dolió ver que los medios lo descrivieran como un "tipo violento" y afirmó que "se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad". Y dijo: "Honestamente puedo decir que no me arrepiento de nada, porque me hizo crecer todavía más como persona, e hizo que nuestra familia estuviera más unida que nunca".

"Gracias a Dios, después de ese día negro, las cosas empezaron a mejorar. Cuando mi esposa le dijo al mundo lo que estábamos viviendo, todo cambió para nosotros", rememoró. "Después de un mes y medio de un infierno absoluto, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Las ecografías estaban mucho mejor, y por suerte parecía que el embarazo estaba en condiciones de continuar. Por supuesto, para llegar a término fue un periodo increíblemente tenso. Hasta que finalmente pudimos tener a nuestro hijo en los brazos, no queríamos ni respirar. Pero gracias a Dios, en junio, nuestro hijo Bautista llegó al mundo", cerró.