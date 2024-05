"Cuando hablé con Bielsa me dejó en claro que no iba a contar conmigo", dijo Coates

"Se puede compartir o no, pero son sus razones, es el entrenador y quien decide quién va a la selección es él", expresó.

Sebastián Coates llegó a Uruguay, luego de la temporada en el Sporting Lisboa de Portugal donde se consagró campeón de Liga, habló de su ausencia en la lista de jugadores reservados para la Copa América y aseguró que "no esperaba" estar.

"Sinceramente no lo esperaba. Cuando hablé con (Marcelo) Bielsa me dejó en claro que no iba a contar conmigo", dijo en entrevista con DSports Uruguay en su arribo al aeropuerto de Carrasco.

"Son cosas del fútbol, estuve muchos años en la selección y fui muy feliz. Ahora me toca apoyar de afuera y obviamente que le deseo lo mejor", agregó.

El deportista comentó que las razones que le dio el entrenador para no citarlo "fueron futbolísticas". "Se puede compartir o no, pero son sus razones, es el entrenador y quien decide quién va a la selección es él", subrayó.

Esta ausencia de Coates se suma a la de Fernando Muslera y a las renuncias de Matías Vecino y Edinson Cavani a la selección.

El pasado fin de semana, Vecino se despidió de la selección uruguaya y agradeció los momentos vividos con la camiseta celeste. Por su parte, este jueves el que renunció fue Cavani, el segundo máximo goleador de la selección escribió una carta de despedida en redes sociales.