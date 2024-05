¿Cuánto cobra Luis Suárez? Develaron el sueldo de todos los jugadores de la MLS y el "Pistolero" gana menos que otros tres uruguayos

Quien lidera la tabla, como era previsible, es el argentino Lionel Messi del Inter Miami con US$ 20 millones.

Luis Suárez no es el futbolista uruguayo que más cobra en Estados Unidos. Ni siquiera está en el podio. El goleador de la actual temporada de la MLS gana US$ 1,5 millones por este año de contrato y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de uruguayos en la Major League Soccer (MLS).

Como cada año, el sindicato de futbolistas de la MLS publicó los sueldos de todos los jugadores. Quien lidera la tabla, como era previsible, es el argentino Lionel Messi del Inter Miami con US$ 20 millones.

Lo siguen el italiano Lorenzo Insigne del Toronto FC con US$ 15,400,000 y el español Sergio Busquets del Inter Miami con US$ 8,774,996.

La información diferencia el salario base de la "compensación promedio garantizada anualizada", que incluye el salario y todos los bonos garantizados. Suárez firmó un contrato por una temporada a cambio de US$ 1,5 millones de salario base y sin bonos garantizados. En este registro no se incluyen bonos por rendimiento, dado que no hay garantía de que el jugador los alcance.

El uruguayo con el sueldo más alto es Diego Rossi. El delantero formado en Peñarol y que juega en Columbus Crew cobra US$ 3,376,827 en este 2024.

Jonathan Rodríguez, atacante del Portland Timbers, gana US$ 2,627,500 por este año. El podio lo completa Facundo Torres, con una compensación garantizada de US$ 1,812,400.

Gastón Brugman, mediocampista de LA Galaxy, se ubica apenas por debajo de Suárez con US$ 1,409,000.

El delantero Diego Fagúndez de los Los Angeles Galaxy cobra US$ 1,310,000.

Santiago Rodríguez, del New York City, recibe US$ 1,331,333. Nicolás Lodeiro, que hace ocho años juega en Estados Unidos y ahora defiende los colores de Orlando City, cobra US$ 800.000 por año.