Damianismo no se conforma con destitución de Leo Ramos e insiste en la salida de Bengoechea

El consejo directivo de Peñarol de este lunes por la noche -que terminó con la destitución del entrenador Leonardo Ramos- tuvo sabor a poco para la oposición al presidente Ignacio Ruglio. El damianismo y los otros sectores que no responden al presidente, encabezados por Evaristo González y Guillermo Varela, buscaban la salida del gerente deportivo del club, Pablo Bengoechea.

"Cómo me voy a ir conforme si no pudimos votar lo que queríamos votar", resumió Rodolfo Catino al ser consultado por Telemundo a la salida de la reunión en el Campeón del Siglo.

Lo que quería poner a consideración el sector que apoyó el regreso al club de Juan Pedro Damiani era la salida del equipo que lidera la gestión deportiva, encabezada por Bengoechea y que también tiene, entre otros, a Gabriel Cedrés.

"Nuestra posición fue clara. Queremos un cambio en la conducción deportiva del club. La conducción está encabezada por el presidente, que obviamente no podemos cambiarlo, y después por el gerente deportivo, técnico y otro montón de gente. Nosotros entendemos que después de este año desastroso debió cambiarse", expresó.

El tema no se pudo llevar a votación puesto que no estaba marcado en el orden del día, aclaró Ruglio a los dirigentes. "Es verdad, es reglamentario: si no está en el orden del día no se puede tratar. Pero entendíamos que tratándose de una mayoría tan amplia debió tratarse de cualquier manera", aseguró Catino.

Sus dichos, de todas formas, no condicen con la realidad. Los estatutos aurinegros marcan, tal como recuerda Referí este martes, que se necesitan dos tercios de los votos de los directivos para cesar al funcionario. Al momento, la oposición contaría con siete votos en 11, lo que lo dejaría en la puerta de su objetivo, al que llegaría con ocho votos. El sector de Ruglio cuenta con cuatro directivos, por lo que sería improbable que se llegue a la mayoría.

Antes de irse, Catino aclaró que el tema volverá a tratarse "en la próxima reunión" de directiva, cuando el tema sí esté en el orden del día.