Después de un año y medio vuelven los hinchas al fútbol uruguayo: gobierno habilitó aforo de 40% para el Clausura

Los menores de 12 años, que no están incluidos en el plan de vacunación, podrán ingresar pese a no estar inmunizados.

El gerente general de la Secretaria Nacional del Deporte, Gerardo Lorente, ratificó este miércoles que luego de un año y medio volverán los hinchas a los partidos del fútbol uruguayo. La última vez que hubo público fue en la tercera fecha del Apertura 2020, el 7 y 8 de marzo de 2020.

Lorente detalló que habrá un aforo de 40% en todos los estadios y reiteró que solo estarán habilitados a concurrir las personas inmunizadas, es decir, vacunadas con dos dosis de cualquiera de las vacunas contra el coronavirus.

El organismo que regula el deporte se encuentra elaborando junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol la instrumentación de la modalidad de venta de entradas que será virtual.

El certificado de vacunación se deberá presentar en la entrada al estadio. Dado que habrá que revisar uno a uno, las autoridades solicitan que se presente el documento de forma impresa para ahorrar tiempo y no generar largas filas.

Aún no está definido si solamente se venderán entradas para locales, o también estarán habilitados los visitantes. Eso, dijo Lorente, es decisión de la AUF.

La primera fecha del Clausura tendrá los siguientes partidos: Sud América vs Montevideo City Torque, River Plate vs Cerrito, Cerro Largo vs Nacional, Fénix vs Rentistas, Boston River vs Wanderers, Liverpool vs Deportivo Maldonado, Plaza Colonia vs Peñarol y Progreso vs Villa Española.

Los grandes volverán a sus canchas en la fecha 2, cuando Peñarol recibe a Fénix y Nacional a Progreso.

Eliminatorias

Por otra parte, Lorente informó que en los partidos de local por Eliminatorias se habilitará el ingreso de 15.000 hinchas.

Uruguay enfrentará a Bolivia el 5 de setiembre y el 9 frente a Ecuador, ambos en el Campeón del Siglo.