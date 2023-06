Dirigente de Gremio dijo que Suárez "convive con el dolor", pero negó posible retiro: "Puedo asegurar que la reunión no existió"

El vicepresidente de fútbol del club aseguró que el salteño "convive con el dolor" y que si bien "nadie puede saber qué pasará el día de mañana", el club de Porto Alegre "tiene un contrato vigente con Suárez".

El vicepresidente del área fútbol del Gremio de Porto Alegre desmintió la información de prensa acerca de una supuesta reunión entre Luis Suárez y la directiva para plantear su retiro del deporte por dolores en la rodilla.

"Si en algún momento el club y el jugador entienden que hay un motivo para rescindir va a ser pactado. Puedo asegurar al hincha de Gremio que nos escucha, que nos ve, que esa noticia de que Luis Suárez buscó a la directiva para informar que se está retirando no existió. No existe. Simplemente eso, no existió", dijo en conferencia de prensa Paulo Caleffi, el encargado del club en salir a aclarar la situación este jueves por la noche tras la victoria 3-1 ante América Mineiro.

Suárez fue la figura del partido con un gol incluido y su equipo trepó a la tercera posición de la tabla del Brasileirão.

Reinaldo rolou para @LuisSuarez9 tirar do goleiro e beijar a pistola! El Pistolero em campo, tem bola na rede. #Brasileirão2023 #GRExAFC pic.twitter.com/gDiVn3n476 — Grêmio FBPA (@Gremio) June 23, 2023

Caleffi aseguró que el salteño "convive con el dolor", y que si bien "nadie puede saber qué pasará el día de mañana", el club de Porto Alegre "tiene un contrato vigente con Suárez". "La información de que el atleta buscó a la directiva para informar del retiro es equivocada", insistió.

Consultado sobre las palabras del presidente del club del miércoles -que filmado de forma informal dijo que "la cosa es grave" y que Suárez "está llegando al límite" de sus posibilidades físicas- Caleffi se limitó a responder: "Fue un recorte publicado sin contexto".

Suárez tiene contrato hasta diciembre de 2024 en el club brasileño.