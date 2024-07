DT de Brasil, molesto con los jueces, anticipó un "partido difícil con Uruguay" y lamentó suspensión a Vinicius: "Tendrán que aparecer otros"

"Uruguay sabe que tendrá un partido muy difícil y complicado contra Brasil", dijo Dorival Junior.

El entrenador de la selección brasileña, Dorival Junior, adelantó que el partido del próximo sábado ante Uruguay por los cuartos de final de la Copa América será "difícil".

La "Verdeamarela" deberá afrontar el partido sin su principal figura: Vinicius Junior. El extremo del Real Madrid recibió su segunda amarilla en el campeonato este martes ante Colombia a los seis minutos de iniciado el partido por un golpe sobre la cara de James Rodríguez. En su lugar podría ingresar Savinho, también extremo, que ya jugó de titular el partido ante Paraguay. La delantera, en ese caso, sería con Savinho, Rodrigo y Raphinha.

"Hace poco escuché que Brasil tuvo que aprender a jugar sin jugadores destacados. Y creo que es momento. Vinicius no estará y, desgraciadamente, hace tiempo perdimos a un jugador como Neymar. Tenemos que aprender que, en determinados momentos, no tendremos jugadores importantes en un partido. Tendrán que aparecer otros, y creo que éste es el camino. Tendremos un partido difícil contra Uruguay, así como Uruguay sabe que tendrá un partido muy difícil y complicado contra Brasil", dijo Dorival Junior luego del empate 1-1 ante Colombia.

El entrenador reconoció que la Celeste "está pasando por un buen momento". "Quizás los tres equipos que se destacan en el continente sudamericano son Argentina, Uruguay, Colombia y en este instante también destaco a Venezuela, que viene en una crecida muy buena. Pero la selección brasileña es la selección brasileña. Hay cosas a mejorar, haremos algunas correcciones y las dificultades para los adversarios serán tan grandes como las que nosotros tendremos contra Uruguay", señaló.

El entrenador se mostró muy molesto con las decisiones arbitrales. No solo por la temprana amarilla a su figura, sino principalmente por un penal no sancionado a los 42 minutos contra Vinicius.

El puntero enganchó dentro del área y fue cruzado por el lateral derecho Daniel Muñoz. En las reiteraciones se ve cómo el defensor lo choca con la rodilla y lo hace caer. Ni el árbitro venezolano Jesús Valenzuela ni el argentino Mauro Vigliano en el VAR consideraron que era penal.

"En ese momento sería un 2-0. Un 2-0, con la velocidad que tenemos, con el equipo que tenemos, independientemente de que las cosas no salgan como nos gustaría en ese momento, es muy diferente a un 1-0. Y justo después concedimos el empate (en los descuentes del primer tiempo). Entonces para mí fue decisivo. Sobre todo porque, dentro del estadio, quizá sólo él (Valenzuela) y el equipo del VAR no vieron que ese penal existía. Brasil volvió a salir muy perjudicado. No tengo ninguna duda de que, con el resultado un poco más amplio, los movimientos del partido posiblemente serían otros, completamente distintos. La selección colombiana necesariamente tendría que exponerse un poco más. Es una situación que sabemos jugar mejor que nadie: las transiciones en velocidad", explicó.

No fue la única polémica de la noche. Con el partido 1-0 a favor de Brasil, el VAR anuló un gol por una posición adelantada de un deportista que no participa de la jugada. El tanto lo marcó Davinson Sánchez tras un tiro libre, pero el juez de línea y el VAR marcaron fuera de juego de Jhon Cordoba.