"El día que esto sea un sacrificio seguramente no lo haga, hago esto porque me gusta": Klüver regresó a Uruguay con el oro en remo

"Hay muchos más deportes para conocer y disfrutar", dijo.

A finales de julio, el nombre deportivo de Uruguay volvió a quedar bien en alto. Y es que el remero uruguayo Felipe Klüver se consagró campeón del Mundial Sub-23 en la categoría peso ligero, en el marco del Mundial que se desarrolla en Italia. Klüver, oriundo de Soriano y de 22 años, ganó todas las regatas que compitió desde la serie hasta la final.

“Fueron bastantes horas de entrenamiento, arriba del bote, abajo del agua, en el gimnasio. Estoy muy contento por haber logrado el objetivo. Ahora a seguir entrenando”, dijo el remero este lunes en rueda de prensa en el Aeropuerto de Carrasco, en su arribo al país.

Consultado sobre cuándo se dio cuenta que ganaba la regata decisoria, afirmó: “Que lo teníamos ahí me di cuenta cuando terminó la regata. Como dice Osvaldo (su entrenador), hasta que no se termina no se sabe qué va a pasar. Se logró y cuando terminamos nos dimos cuenta que habíamos ganado”.

“El día que esto sea un sacrificio seguramente no lo haga, hago esto porque me gusta. Disfruto de hacerlo”, reflexionó el remero.

En tanto, Klüver fue consultado sobre qué le diría a otros jóvenes, especialmente a los que disfrutan del deporte: “A los jóvenes les digo que no se queden solo con un deporte. A veces no andan bien en el fútbol, básquetbol u otro deporte, y ya dejan; pero hay muchos más deportes para conocer y disfrutar. Y que disfruten de lo que hacen, que cuando hacen algo lo hagan con cariño”.

Más temprano, Telemundo dialogó con los padres del remero, quienes valoraron el camino recorrido por su hijo como la clave de su triunfo.