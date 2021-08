El llanto de la tenista Naomi Osaka luego que un periodista sugiriera que utiliza a los medios a su conveniencia

La deportista se retiró en mayo del Roland Garros después de haber sido amenazado con la expulsión por negarse a cumplir con sus deberes de prensa. Afirmó entonces que su salud mental se vio afectada por ciertas preguntas que recibe durante las conferencias.

La tenista japonesa Naomi Osaka protagonizó en Cincinnati -donde participa del Master 1.000- una conferencia de prensa poco común, en la que volvió a romperse emocionalmente al tratar de explicar su forma de enfrentarse a los periodistas.

La deportista se retiró en mayo del Roland Garros, el Abierto de Francia, después de haber sido amenazado con la expulsión por negarse a cumplir con sus deberes de prensa. Afirmó entonces que su salud mental se vio afectada por ciertas preguntas que recibe durante las conferencias de prensa. En Cincinatti se puso a llorar luego que un periodista sugiriera que utiliza a los medios de prensa cuando le conviene, al preguntarle: "Has dicho que no te gusta el formato de las conferencias de prensa, y sin embargo parece ser el medio más utilizado para comunicarte con los medios de comunicación, y a través de los medios, con el público".

“Hacer las conferencias de prensa es lo que siento que es más difícil”, dijo la tenista, y luego agregó: “Desde que soy joven los medios han tenido mucho interés por mí, y creo que se debe a mi experiencia y a mi forma de jugar. Porque en primer lugar soy tenista, por eso mucha gente está interesada en mí. Entonces, diría en ese sentido que soy bastante diferente a mucha gente, y realmente no puedo evitar que haya algunas cosas que twitteo o digo con los que crean muchos artículos de noticias o cosas por el estilo".

La japonesa afirmó que sabe "que es porque he ganado un par de grand slams y he tenido que hacer muchas conferencias de prensa que esto pasa", pero agregó que "no estoy realmente segura de cómo equilibrarlo también, lo estoy averiguando al mismo tiempo que tú, diría yo".

Tras esto, mientras escuchaba la pregunta de otra periodista, rompió en llanto. La conferencia de prensa debió ser su suspendida, y minutos más tarde la tenista volvió a responder más preguntas.