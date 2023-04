El mensaje de Lozano y Rodríguez tras declarar por incidentes en el clásico: "Nos sentimos arrepentidos"

"No tiene sentido buscar excusas para justificar nuestras acciones; simplemente no corresponde", agregaron.

Los jugadores de Nacional Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez emitieron este martes un comunicado conjunto luego de declarar este martes ante el fiscal Fernando Romano tras protagonizar el pasado 1° de abril los incidentes posteriores al partido clásico. Rodrigo Saravia, de Peñarol, declaró este martes por el mismo motivo.

"Haber participado no solo no nos enorgullece, sino que nos sentimos arrepentidos", indica el comunicado de los tricolores, que agrega: "No tiene sentido buscar excusas para justificar nuestras acciones; simplemente no corresponde".

Además, señalaron que el rol como futbolistas profesionales implica la "responsabilidad de ser referentes" en la sociedad y ello implica "enviar un mensaje diametralmente opuesto al que brindamos en ese partido".

"El mensaje debe ser uno solo y muy claro: el rechazo a cualquier tipo de violencia en el deporte. Corresponde por tanto asumir la responsabilidad por tales hechos", finaliza el comunicado.

Comunicado de Leandro Lozano y Yonatan Rodríguez pic.twitter.com/gV5NHBpCo2 — Nacional (@Nacional) April 11, 2023

En otros temas también relacionados al clásico, el fiscal Romano solicitó que ingresen a la llamada "lista negra" el presidente de la cámara del Transporte y de la empresa de ómnibus Cutcsa, Juan Salgado, la persona que sale con él en el video viralizado días atrás cantando una canción que alude al homicidio de un hincha de Nacional y también el cantante de la banda Enzo y la Sub21, Enzo Sosa.

A Salgado se lo ve en un video entonando -en un ámbito privado- una canción de muerte de la hinchada de Peñarol como festejo por el clásico en que el aurinegro venció 2-0 a Nacional. "Cómo me voy a olvidar, cuando matamos una gallina", se escucha en el video.

Asimismo, el cantante Enzo Sosa fue uno de los encargados de ambientar la previa en el Campeón del Siglo y puso el ritmo y parte de la letra de "Cómo me voy a olvidar", de los Auténticos Decadentes. El artista no cantó las frases violentas, pero sí otras, como "fue lo mejor que me pasó en la vida". Además, entonó "y al poco tiempo después", una frase que no dice la canción original, y sí la de la Barra Ámsterdam.