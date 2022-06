El mensaje de Valverde tras polémica en la entrega del pabellón nacional: "Amo a mi país y por eso sé que merecen mis disculpas"

"Después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos", comenzó el futbolista.

El jugador de la selección uruguaya Federico Valverde publicó este miércoles en su cuenta de Instagram un mensaje en el que indicó que sintió la "obligación" de aclarar lo que sucedió en la entrega del pabellón nacional por parte del presidente Luis Lacalle Pou en el partido despedida de la selección el pasado fin de semana.

"Después de varios días donde recibí muchísimas críticas, siento la obligación de sentarme a escribir, casi con lágrimas en los ojos", comenzó el futbolista.

"Siempre fui un chico de perfil bajo. Jamás he levantado la voz y nunca he tenido un problema con nadie. Siempre que puedo intento pasar desapercibido, simplemente por una razón: yo sólo vivo por y para el fútbol", manifestó.

"Esta vez, el fútbol me jugó una mala pasada. Es cierto que estaba elongando. Es cierto que me acomode las medias, pero también es cierto que no estaba prestando atención en el momento que se sacó la foto. Estaba metido en el partido y mi cabeza solo quería jugar a la pelota", agregó.

"Amo a mi país y por eso sé que merecen mis disculpas. Perdón. Perdón a los que creen que falte el respeto al presidente. Perdón a los que piensan que falte el respeto al Pabellón Nacional. Perdón a los que se sintieron ofendidos y piensan que tome partido por una postura política", relató el jugador

"Quizá no sea la manera que ustedes esperan que defienda un país, pero no sé hacerlo de otra forma que no sea con la pelota en los pies", concluyó