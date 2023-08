El por qué de su retiro, la llamada de Balbi, su gol más importante y el clic que hizo en sus inicios: la palabra de Diego Godín tras dejar el fútbol

"Decidí que este era el momento. No siento las ganas de seguir compitiendo. Estoy tranquilo y feliz", aseguró el defensa uruguayo.

El defensor uruguayo Diego Godín se retiró del fútbol profesional el pasado domingo tras el partido que Vélez Sarsfield jugó ante Huracán. "Ahora toca volver a casa con los míos, algo que siempre quise", había expresado.

Este viernes, en entrevista exclusiva con Telemundo El ‘Faraón’ habló de todo: el por qué de su retiro, la llamada de Alejandro Balbi para volver a Nacional, el gol más importante de su carrera y el clic que hizo en sus inicios.

"Tenía más ganas de estar con los míos que seguir compitiendo", sostuvo el jugador. "Decidí que este era el momento. No siento las ganas de seguir compitiendo. Estoy tranquilo y feliz", agregó.

Sobre la llamada de Alejandro Balbi para volver a Nacional admitió que "fue tarde". La decisión, dijo, la tenía tomada hace un mes. "Me hubiese encantado volver a Nacional o Cerro, pero el fuego se estaba apagando y creí que era mejor no volver si no estaba al 100%", confesó.

También se refirió a la selección uruguaya, donde tiene el reconocimiento de ser el jugador con más partidos. "Cuando se deja todo por la selección duelen las críticas con falta de respeto o personales", aseguró. Pero, reconoció que le queda la tranquilidad de que siempre "dejaba todo".

El gol contra Italia en 2014 "sin dudas que fue el más importante con al selección", recordó. Además, destacó los goles que hizo en las Eliminatorias de Rusia 2018 contra Bolivia, Chile y Colombia. "En todos los mundiales fuimos una gran selección con grandes compañeros", subrayó.

Por último, se remitió a sus primeros pasos. "Después que quedé libre de Defensor fue un clic", afirmó. "Vi las dificultades que tenía mi familia para mantenerme acá en Montevideo. "Después de ahí todos los días fueron finales. Quería que mis padres se sientan uruguayos y devolverles el esfuerzo que estaban haciendo", cerró.