"El Tanque" Silva no le perdona a Olivera, padrino de su hijo, su "erralo" antes del penal en la semis de la Libertadores 2011: "Cosas sin códigos no van"

El goleador que jugó en Vélez aseguró que no tiene más relación con el ex delantero de Peñarol y que no se han vuelto a hablar desde ese momento.

Pasaron 13 años, pero el enojo sigue como el primer día. Santiago Silva y Juan Manuel Olivera compartían profesión, vocación goleadora y eran amigos, al punto que ambos son padrinos de los hijos del otro. Pero el 2 de junio de 2011 dejaron de tener vínculo por un palabra: "Erralo".

Vélez y Peñarol definían quién sería finalista de la Copa Libertadores y, a falta de 15 minutos para la culminación del partido de vuelta en Buenos Aires, Peñarol estaba avanzando de fase por marcar un gol de visitante. Sin embargo, el "Fortín" tenía un penal y el goleador uruguayo era el encargado de patearlo. Silva tomó la pelota y el padrino de su hijo se acercó por atrás, le tocó el balón y le dijo que lo falle. Silva se enojó y lo insultó dos veces.

La historia es recordada por los aurinegros: "El Tanque" se patinó, tiró el penal por arriba del travesaño y Peñarol pasó a una final internacional después de 24 años.

"Hasta hoy los hinchas de Peñarol me agradecen. Nunca me había pasado una cosa de esas. Fue frustrante. Tuve mala suerte y fui muy cuestionado porque había jugado en Nacional, entonces mucha gente criticó. Me marcó un poco, pero a mí me hizo mucho más fuerte ", reconoció este martes en diálogo con Fuera de juego de Radio Carve.

¿Se reconciliaron con Olivera? "Para nada", enfatizó, y contó que no tienen más relación ni se han vuelto a hablar desde ese momento.

"Hay cosas en la vida que no se puede volver atrás. ¿Soy drástico? Bueno, las cosas que no suman, no suman, no les des más vuelta. Son códigos de vida que no van, por más que seas mi madre, mi padre, son cosas que no van", añadió.

Los periodistas le consultaron si no aplicaba una máxima repetida por los futbolistas: "Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha". "No, no. Cosas sin códigos en la vida no. Por dentro decir ‘que lo erre’, perfecto. Pero venderte dentro de un circo, para nada. Hay cosas que no van, esa es mi postura", cerró.