El uruguayo Bruno Fornaroli fue citado para integrar el equipo de la selección de Australia

El jugador, que surgió de Nacional, actualmente juega en el Perth Glory.

El jugador uruguayo de fútbol Bruno Fornaroli fue citado para integrar el equipo de la selección de Australia de cara a los últimos partidos por la Eliminatoria rumbo a Catar 2022, según divulgaron en su cuenta de Twitter.. Fornaroli llegó al país en 2015, para defender al Melbourne City y al Perth Glory, su equipo en la actualidad.

A few new faces and plenty returning for duty 💪

Here is Australia's 25-player squad for our final two Group B #AsianQualifiers.

🇦🇺 v 🇯🇵 - Stadium Australia - 24.3.22, 8:10pm AEDT

🇸🇦 v 🇦🇺 - King Abdullah Sports City - 30.3.22, 5:00am AEDT#AsianQualifiers #AllForTheSocceroos pic.twitter.com/9MlNXSqVhO

— Socceroos (@Socceroos) March 17, 2022