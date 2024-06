El uruguayo Santiago Vescovi entrenará con los Golden State Warriors y podría ser elegido en el Draft de la NBA

En esa instancia las franquicias elegirán a 60 jugadores y se realizará el próximo 27 de junio.

Con las finales entre Boston Celtics y Dallas Mavericks, la temporada 2023/2024 de la NBA está llegando a su fin, pero eso no impide que se esté hablando del próximo Draft, donde los equipos eligen a 60 jugadores (picks), 30 en primera ronda y 30 en la segunda. Esta vez, la instancia contará con presencia uruguaya.

Santiago Vescovi, de 22 años, finalizó su etapa universitaria en Tennessee Volunteers y firmó con la agencia Priority Sports, por lo que se confirma que se presentará al Draft de la NBA que se realizará el próximo 27 de junio.

El base oriundo de Bohemios se perfila para aparecer en la segunda ronda del Draft, es decir, para ser elegido entre el puesto 31 al 60. El uruguayo entrenará este jueves con Golden State Warriors, informó en su cuenta de X el periodista Jason Dumas, que cubre a dicha franquicia.

Th Warriors will work out the following players on Thursday:

Kevin Cross (Tulane)

Lucas Dufeal (Vichy-Clermont)

Ilias Kamardine (Vichy-Clermont)

DJ Rodman (USC)

Santiago Vescovi (Tennessee)

Jaylen Wells (Washington State)

— Jason Dumas (@JDumasReports) June 12, 2024