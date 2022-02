Eliminatorias: en la previa al encuentro de esta noche, Pékerman se deshizo en elogios con Tabárez y el fútbol uruguayo

"Siempre nos ha dejado muchas enseñanzas. Siempre ha sido muy referente para mi", dijo el entrenador argentino de la vinotinto sobre el ex DT celeste.

El director técnico de la selección venezolana de fútbol, José Néstor Pékerman, no escatimó en elogios para con el fútbol uruguayo y los entrenadores Óscar Washington Tabárez y Diego Alonso, en la conferencia de prensa previa al partido de este martes por la fecha 16 de las Eliminatorias rumbo a Catar.

"Uruguay tiene un equipo excelente, tanto por la jerarquía de Luis Suárez como de todos los jugadores destacados", comenzó el experimentado entrenador argentino.

Pékerman destacó que el fútbol uruguayo "siempre ha sido un representante de todo Sudamérica, con grandes jugadores y un fútbol muy competitivo". "Ahora somos rivales, pero sin duda es uno de los grandes equipos del momento", elogió.

"Ha tenido quizás en esta última etapa algunos resultados sorpresivos que no se esperaban, lo que llevó a que se terminara un ciclo tan exitoso como el del 'Maestro' Tabárez, a quien aprovecho para mandarle un mensaje, porque ha sido uno de los grandes entrenadores de América. Siempre nos ha dejado muchas enseñanzas. Siempre ha sido muy referente para mi", dijo.

Seguidamente, agradeció los elogios del "Maestro" tiempo atrás, cuando aseguró que siguió los pasos del "modelo Pékerman" en la selección argentina. En la previa al mundial de Rusia 2018, donde Tabárez dirigía a Uruguay y Pékerman a Colombia, el DT uruguayo dijo en una entrevista: “Yo me fijé mucho en el modelo de Pékerman. He conversado muchas veces con él, recuerdo que compartimos muchas horas en el Mundial Sub 20 de Nigeria, en 1999, y siempre intercambiamos conceptos. Siempre lo observé y reconocí como una persona que trabajaba muy bien en el aspecto formativo. Lo respeto muchísimo y siempre lo tengo presente".

Pékerman agradeció esas palabras de quien consideró un "referente": "Dicho por él tiene mucha validez. Ha sido valorable todos estos años que ha dejado en la Celeste su capacidad, su bonhomía, su honestidad, lo que ha transmitido a toda esta camada de jugadores excepcionales".

El entrenador vinotinto lamentó que "la última etapa" estuviera marcada por una "mala racha" que motivo su salida, pero destacó también a Diego Alonso y le deseó los mayores éxitos. "Es un entrenador de muy buenas condiciones. Ya ha demostrado en el inicio que va a llevar a Uruguay a buen puerto", dijo.